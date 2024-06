House of the Dragon 2, Milano accoglie il primo episodio

I fan della serie si sono riversati dentro le mura per attendere insieme la proiezione dell'inizio di stagione della serie HBO spinoff de Il Trono di Spade. Disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dalle 3 del mattino del 17 giugno. Anche on demand

La danza dei draghi è ufficialmente cominciata. Il primo episodio della seconda stagione di House of the Dragon, la serie spinoff de Il Trono di Spade, titolo HBO in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, è arrivato alle 3 del mattino in contemporanea con la messa in onda negli Stati Uniti. E i fan più fedeli lo hanno salutato riunendosi al Castello Sforzesco e facendo la loro scelta tra il team green (quello di Alicent Hightower e del figlio Aegon II) e il team black (quello di Rhaenyra Targaryen), per un evento organizzato da Sky.

Un Castello a tema Westeros Sulle mura i vessilli delle due casate, Verdi e Neri, con la gente in fila pronta a ritirare il suo passaporto per Westeros. Nel cortile del castello i manifesti della serie con le splendide foto di scena hanno accolto centinaia di persone, alcune in cosplay dei personaggi e della sua saga d’origine, Il Trono di Spade, sfidandosi a chi resisteva più a lungo su un cavallo meccanico, o a chi riusciva a centrare i vessilli delle casate con una enorme fionda. Presenti anche due aree ristoro dove era possibile acquistare cibi e bevande a tema come le alette di dargo, le Dracarys fries e scegliere ancora una volta tra cocktail e birre verdi o neri. leggi anche House Of The Dragon rinnovata per la terza stagione da HBO

IL QUIZ E GLI EPISODI Davanti al maxischermo installato per assistere in diretta alla messa in onda del primo episodio, sul palco, il giornalista specializzato in cinema e spettacoli Mattia Carzaniga e Federico Chiarini di Sky hanno intrattenuto il pubblico conducendo un quiz nel quale due squadre composte da content creator e talent (per i verdi Chiara Cecilia Santamaria, nome d'arte Machedavvero e Riccardo Suarez, doppiatore di Aegon II; per i neri Andrea Bellusci e Daniele Giannazzo, nome d'arte Daninseries) si sono sfidate per difendere l’onore dei verdi e dei neri, a colpi di domande e risposte utilissime per ripassare la prima stagione. Alle 2, poi, il rewatch del finale della prima stagione per prepararsi meglio allo spettacolo del primo della nuova. Dracarys!