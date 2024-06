House Of The Dragon rinnovata per la terza stagione da HBO

Con un post con cui viene condiviso un breve teaser, i profili ufficiali social di HBO confermano di aver rinnovato la serie per un terzo atto. La notizia non è una sorpresa: il creatore di “House of the Dragon”, George R.R. Martin, aveva anticipato nel dicembre 2023 che stava già lavorando con il team di sceneggiatori alle stagioni 3 e 4.. I nuovi episodi della seconda stagione dello show HBO e Sky Exclusive sono attesi in Italia su Sky e in streaming solo su NOW il 17 giugno, in contemporanea con gli Stati Uniti

House Of The Dragon è stata rinnovata per una terza stagione: lo fanno sapere i profili ufficiali social di HBO, condividendo un post con cui viene pubblicato un breve video teaser che informa i fan sull'arrivo del terzo capitolo dello show. La notizia non è una sorpresa: il creatore di House of the Dragon, George R.R. Martin, aveva anticipato nel dicembre 2023 che stava già lavorando con il team di sceneggiatori alle stagioni 3 e 4 del dramma fantasy. I nuovi episodi della seconda stagione dello show HBO e Sky Exclusive sono attesi in Italia su Sky e in streaming solo su NOW il 17 giugno, in contemporanea con gli Stati Uniti.



Potete guardare in fondo a questo articolo il post condiviso dall'account di Instagram di HBO, la cui didascalia riporta le seguenti parole: “The Dance of the Dragons continues. HouseOfTheDragon has been renewed for Season 3, ahead of its Season 2 premiere this Sunday on” (“La Danza dei Draghi continua. HouseOfTheDragon è stato rinnovato per la stagione 3, in vista della première della stagione 2 questa domenica su”).

La première a Londra Pochi giorni fa c'è stata la premiere di House of Dragon 2 a Londra: dopo l'appuntamento di New York e il photocall a Parigi, molto scenografico, il cast dello spin-off de Il Trono di Spade si è riunito a Londra per una serata evento in Leicester Square. Nonostante le condizioni meteorologiche non aiutassero di certo, i fan erano tantissimi, arrivati per ammirare da vicino i propri beniamini a pochi giorni dalla messa in onda dei nuovi episodi della serie. Prima dell'inizio della faida sanguinosa, la guerra civile che travolgerà il Regno di Westeros (questo è infatti il fulcro della trama della stagione due) il cast e il team di produzione di House of the Dragon si sono riuniti all'Odeon di Londra per una serata evento che celebra la messa in onda dei nuovi episodi dello show HBO e Sky Exclusive atteso in Italia su Sky e in streaming solo su NOW il 17 giugno, in contemporanea con gli Stati Uniti. approfondimento House of the Dragon 2, quando esce e cosa sapere sulla nuova stagione

L’evento al Castello Sforzesco di Milano Domenica 16 giugno dalle 22.30 al Castello Sforzesco di Milano ci saranno gli stendardi dei Neri e dei Verdi, le fazioni dei Targaryen in guerra per il Trono nei nuovi episodi della serie, a svettare. Atteso per la giornata di domenica è un evento imperdibile, gratuito, che culminerà con la proiezione, in contemporanea con gli Stati Uniti, del primo episodio dell’attesissima seconda stagione della serie Tv targata HBO. Dal 17 giugno in esclusiva su Sky e NOW. Di seguito trovate il post condiviso dall'account di Instagram di HBO, la cui didascalia riporta le seguenti parole: “The Dance of the Dragons continues. HouseOfTheDragon has been renewed for Season 3, ahead of its Season 2 premiere this Sunday”. approfondimento House of the Dragon, il Castello Sforzesco di Milano diventa Westeros