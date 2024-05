House of the Dragon 2, quando esce e cosa sapere sulla nuova stagione

Arriverà il 17 giugno su Sky e in streaming solo su NOW e racconterà la guerra civile nel regno di Westeros tra le due fazioni di Casa Targaryen, i Verdi e i Neri. La scelta sarà inevitabile

Team nero o team verde? La seconda stagione di House of the Dragon, in arrivo il 17 giugno su Sky e in streaming solo su NOW, in contemporanea assoluta con la messa in onda statunitense, spaccherà il regno di Westeros e tutti dovranno scegliere quale fazione di Casa Targaryen sostenere.

LA TRAMA Tratta dal romanzo Fuoco e sangue di George R.R. Martin, che è anche co-creatore e produttore esecutivo, la serie tv HBO e Sky Exclusive è ambientata 200 anni prima degli eventi narrati ne Il Trono di Spade e racconta la storia della Casa Targaryen. Nella prima stagione (visibile on demand su Sky e in streaming su NOW, così come tutte le altre stagioni de Il Trono di Spade), il principe guerriero Daemon (Matt Smith) sposa la nipote Rhaenyra (Emma D’Arcy) per aiutarla a garantire la sua pretesa al Trono di Spade. Alla morte di re Viserys (Paddy Considine), padre di Rhaenyra e fratello di Daemon, i nemici all’interno della famiglia prendono però il potere. Il drago di uno dei figli di Alicent (Olivia Cooke), seconda moglie di Viserys, divora persino uno dei figli di Rhaenyra. Negli otto episodi della seconda stagione, il regno di Westeros è sull’orlo di una sanguinosa guerra civile, con il Consiglio dei Verdi e quello dei Neri che combattono rispettivamente per re Aegon e per la regina Rhaenyra in un’intricata faida di sangue. approfondimento House of The Dragon 2, il trailer della seconda stagione

MATT SMITH: "DAEMON TARGARYEN È UN AGENTE DEL CAOS" Matt Smith interpreta Daemon Targaryen, che nella seconda stagione tenterà di radunare un esercito nell’antico castello di Harrenhal, gesto che susciterà in Rhaenyra, ormai consumata dal dolore per la perdita del figlio, il sospetto che lui lontano da casa faccia il doppio gioco per rafforzare la propria posizione. “Incontreremo sicuramente Daemon in un momento di crisi in questa situazione, e per molti versi, è una versione diversa di lui”, ha dichiarato in un’intervista a Variety l’attore. “È molto più debole” a causa delle ferite ancora aperte, tanto che “sarebbe davvero un bravo vampiro. Posso immaginarlo vagare da solo sulla terra per tutta l’eternità”. In un recente evento a New York, Smith ha aggiunto: “Non sai mai che direzione prenderà. L’ho sempre visto come un agente del caos”. approfondimento House of the Dragon 2, Black o Green? Tutti devono scegliere. Trailer

IL CAST Il cast della seconda stagione di House of the Dragon include i protagonisti della prima stagione Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Rhys Ifans, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall e Matthew Needham. Tra i nuovi ingressi compaiono invece Abubakar Salim nel ruolo di Alyn di Hull, Gayle Rankin nel ruolo di Alys Rivers, Freddie Fox nel ruolo di Ser Gwayne Hightower, Simon Russell Beale nel ruolo di Ser Simon Strong, Clinton Liberty nel ruolo di Addam of Hull, Jamie Kenna nel ruolo di Ser Alfred Broome, Kieran Bew nel ruolo di Hugh, Tom Bennett nel ruolo di Ulf, Tom Taylor nel ruolo di Lord Cregan Stark e Vincent Regan nel ruolo di Ser Rickard Thorne. approfondimento Il Trono di Spade, un nuovo prequel forse verrà girato nel 2024