8/18 ©IPA/Fotogramma

THE REGIME - Passando alle serie di cui ancora non si sa la data precisa di uscita, nel 2024 arriverà su Sky e in streaming su NOW la miniserie in sei episodi The Regime, con protagonista l’attrice Premio Oscar Kate Winslet nei panni della dittatrice di un Paese non precisato che si ritrova a fare i conti con un dissenso interno sempre più marcato. La serie è stata stata scritta da Will Tracy, già sceneggiatore di The Menu e Succession, ed è diretta da Stephen Frears (The Queen, A Very English Scandal) e Jessica Hobbs (Broadchurch, The Crown)

The Regime, il teaser della miniserie con Kate Winslet