Fallout: primo teaser trailer per la serie tv tratta dal videogioco

Prime Video ha svelato nelle scorse ore il primo teaser trailer della nuova serie televisiva Fallout, tratta dalla famosa serie di videogiochi omonima. Lo show televisivo è ambientato nell’universo del franchise videoludico originale, un vero e proprio bestseller del mondo dei videogame. La serie TV arriverà, in esclusiva su Prime Video, dal 12 aprile 2024 in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. Nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo, potete guardare il teaser che anticipa ciò che vedremo nell’attesissimo show prodotto da Jonathan Nolan.

La produzione dell’adattamento televisivo di Fallout



Jonathan Nolan e Lisa Joy sono executive producer per Kilter Films sotto il loro overall deal con Amazon. Jonathan Nolan ha inoltre diretto i primi tre episodi della serie. Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner sono executive producer, autori e co-showrunner. Il cast include Ella Purnell (Yellowjackets), Walton Goggins (The Hateful Eight), Aaron Moten (Emancipation – Oltre la libertà). Athena Wickham di Kilter Films è anche executive producer insieme a Todd Howard per Bethesda Game Studios e James Altman per Bethesda Softworks. Amazon e Kilter Films producono in associazione con Bethesda Game Studios e Bethesda Softworks. Nel cast cui sono anche Moisés Arias (Il re di Staten Island), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Sarita Choudhury (Homeland), Michael Emerson (Person of Interest), Leslie Uggams (Deadpool), Frances Turner (The Boys), Dave Register (Heightened), Zach Cherry (Scissione), Johnny Pemberton (Ant-Man), Rodrigo Luzzi (Dead Ringers – Inseparabili), Annabel O’Hagan (Law & Order: Unità Vittime Speciali) e Xelia Mendes-Jones (La Ruota del Tempo).



Il teaser trailer di Fallout è nel video in alto, in testa a questo articolo.