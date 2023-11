Fallout, prime immagini della serie tv Amazon Prime Video

Le prime immagini svelano l'aspetto dei personaggi principali dell'adattamento live-action dell'omonima saga di videogiochi. La serie dei creatori di “Westworld” è una nuova imperdibile avventura in un mondo post-apocalittico

Sebbene manchino diversi mesi al debutto in streaming di Fallout, le prime immagini diffuse da Prime Video sulla nuova serie televisiva basata sulla omonima saga videoludica sono sufficienti per innalzare le aspettative degli appassionati di storie ambientate in un universo distopico.

Gli scatto rivelano la cura dei realizzatori nel riproporre le ambientazioni del mondo sconvolto dall'apocalisse nucleare e l'aspetto dei personaggi principali del cast. Ecco cosa c'è da sapere.



Scenari e protagonisti di un mondo post-apocalittico Nel blocco di prime immagini rilasciate da Prime Video di Fallout, troviamo i protagonisti Lucy, interpretata da Ella Purnell, già vista in Yellowjackets, il giovane soldato Maximus, l'attore Aaron Moten apparso in Emancipation, e il cacciatore di taglie “Ghoul”, ovvero l'attore Walton Goggins, star di Justified - L'uomo della legge.

Gli scatti rivelano l'iconica tuta gialla e blu di Lucy, l'abitante di Vault decisa ad uscire dal suo rifugio antiatomico per scoprire il mondo, e offrono un'anteprima delle ambientazioni post-apocalittiche della storia, ricostruite in maniera fedele su quelle del videogioco.

La storia è quella del bestseller Fallout, con i protagonisti decisi a tornare in un mondo irradiato, duecento anni dopo l'apocalisse. La scoperta di un mondo violento e bizzarro porterà a scontri, violenza e sviluppi di scenari avvincenti. leggi anche Fallout, in arrivo una serie tv Amazon sul videogame

Il debutto in streaming ad aprile 2024 Gli scatti che mostrano anche in anteprima la Power Armor, rivelano gli sforzi produttivi di questo prodotto che arriverà in streaming su Prime Video a partire dal 12 aprile 2024, contenuto visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now.

Grande attesa, dunque, per il nuovo progetto di Jonathan Nolan e Lisa Joy, creatori di Westworld (successo della HBO in quattro stagioni che ha ottenuto ben 54 nomination agli Emmy Awards), anche produttori esecutivi dello show che è prodotto da Amazon e Kilter Film in associazione con Bethesda Game Studios e Bethesda Softworks.

La prima stagione sarà composta da 8 episodi. A breve, probabilmente ai The Game Awards 2023, potrebbe essere diffuso nuovo materiale video. Un primo trailer era stato rilasciato la scorsa estate durante la Gamescom 2023 che si è tenuta in Germania. vedi anche Westworld: tutti i video e le news sulla serie tv

