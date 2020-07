Fallout, arriva la serie tv sul videogame, dagli autori di Westworld

Il primo episodio del gioco, pubblicato nel 1997, era ambientato negli Stati Uniti del 2077 e ricreava i toni duri e paranoici dell'immediato Secondo Dopoguerra, quando la minaccia atomica terrorizzava l'intero pianeta. Nolan e Joy hanno dichiarato che la serie ricreerà la stessa atmosfera del videogame, puntellata di "momenti ironici e scene oniriche da B-movie nucleare". "Fallout è una delle più grandi serie di videogame di tutti i tempi e ci è costata parecchie ore che avremmo potuto trascorrere con gli amici o in famiglia", hanno scherzato Nolan e Joy in una dichiarazione congiunta.

L'annuncio è arrivato da pochissimo, e sta già facendo trepidare sia i fan delle serie tv di fantascienza che gli amanti dei videogame: la coppia Nolan-Joy ha iniziato a lavorare per Amazon su una serie ispirata a "Fallout" , la serie di videogame post-apocalittici ambientati in un futuro dominato dall'incubo di una guerra nucleare.

Tra i produttori di "Fallout" c'è naturalmente anche Bethesda, la casa produttrice del gioco. La notizia arriva in un periodo molto fecondo di collaborazioni tra i videogame e le serie tv: HBO sta lavorando alla riduzione televisiva di "The Last of Us", attesa tra il 2021 e il 2022, mentre la serie su "Halo" prodotta da Showtime dovrebbe vedere la luce a inizio 2021.

E questo è un periodo di grande lavoro anche per la coppia Nolan-Joy, che nel frattempo sta anche lavorando, sempre per Amazon, alla pre-produzione di "The Peripheral" - dal romanzo fantascientifico del 2014 di William Gibson (in italiano "Inverso"), un thriller tecnologico che si muoverà nel solco dei loro precedenti lavori -, e per HBO alla quarta (e molto probabilmente ultima) stagione di Westworld.