Chris Brown annuncia un tour per festeggiare 20 anni di carriera

L'artista statunitense ha recentemente vinto una statuetta nella categoria Best R&B Album per il disco 11:11 (Deluxe) alla 67esima edizione dei Grammy Awards

Una tournée mondiale per festeggiare vent’anni di carriera. Chris Brown ha annunciato i concerti che lo vedranno protagonista nei prossimi mesi: “Vi porterò attraverso tutte le ere, ma soprattutto vi darò tutto il mio cuore e la mia anima”. Previsti show anche in Europa.

chris brown su instagram: “sono così entusiasta”

È il 30 giugno 2005 quando Chris Brown pubblica Run It! arrivando al primo posto della classifica Billboard Hot 100 dei singoli più venduti negli Stati Uniti d’America. A due decenni di distanza dall’album di debutto Chris Brown, l’artista ha deciso di festeggiare vent’anni di carriera con una grande tournée negli stadi.

L’8 giugno il cantante darà il via al Breezy Bowl XX Stadium World Tour dal palco di Amsterdam per poi toccare Amburgo, Francoforte, Manchester, Cardiff, Londra, Birmingham, Dublino, Glasgow e Parigi. Dopo gli show in Europa, la tournée farà tappa in numerose città del Nord America e del Canada: da Miami a Las Vegas passando per Toronto, Boston, Chicago e Los Angeles.

Chris Brown ha dichiarato: “Sono così entusiasta di avere la possibilità di condividere questo momento con il mondo e con i miei fantastici fan. Non vedo l’ora di vedere tutti i vostri bellissimi volti. Vi porterò attraverso tutte le ere, ma soprattutto vi darò tutto il mio cuore e la mia anima”.