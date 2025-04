Lady Gaga in concerto a Milano, aperta la prevendita dei biglietti

I biglietti per i concerti a Milano di Lady Gaga sono stati messi in vendita a partire da lunedì 31 marzo. Tuttavia, la prevendita riservata ai titolari Mastercard, ha lasciato molti fan a bocca asciutta. Ecco perché, per l'apertura delle vendite generali, giovedì 3 aprile alle 12.00, c'è grandissima attesa.

Cos'è successo il 31 marzo

Dalle 12.00 di lunedì 31 marzo alle 22.00 di mercoledì 2 aprile, è stato possibile accedere alla prevendita riservata ai titolari Mastercard. I fan che sono riusciti ad accaparrarsi i biglietti, tuttavia, sono stati pochi. Non appena le vendite sono state aperte, è cominciata una lunghissima fila virtuale con 50mila utenti in attesa. Ad essa si sono sommati i blocchi di Ticketmaster, e gli utenti esplusi perché ingiustamente identificati come bot. "Un disastro totale", "Ho aspettato ore per nulla", è stato scritto sui social, con molti fan che si sono lamentati del fatto che - probabilmente - molti dei ticket sono finiti nelle mani di speculatori per la rivendita su canali non ufficiali.

Come acquistare i biglietti di Lady Gaga

La vendita generale dei biglietti di Lady Gaga comincerà giovedì 3 aprile alle 12.00 sulle piattaforme ufficiali (come Ticketmaster e TicketOne) e attraverso il sito di Live Nation Italia.

I prezzi? Da 67,20 euro per i posti più lontani dal palco fino ai 168 euro. L'evento Golden Circle ha un costo di 201,60 euro. Non sono stati invece resi noti i prezzi di pacchetti VIP (che comprenderanno - tra le altre cose - biglietti premium, accesso alla lounge VIP prima dello show, merchandising in edizione limitata).

Il tour di Lady Gaga

Il The Mayhem Ball Tour, l'ottavo tour di Lady Gaga, toccherà le seguenti città: