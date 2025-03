Lady Gaga, è uscito l'album Mayhem

Lady Gaga ha pubblicato il suo settimo album, Mayhem. L’LP segue Chromatica del 2020 e Harlequin del 2024, album di accompagnamento del film Joker: Folie à Deux. Registrato negli Shangri-la Studios di Rick Rubin e prodotto dalla stessa popstar, dal fidanzato Michael Polansky e da Andrew Wyatt, il disco è stato anticipato dalla collaborazione Die With a Smile con Bruno Mars e dai due singoli elettro-pop Disease e Abracadabra. Nell’album compare anche il dj e produttore francese Gesaffelstein, che ha lavorato a lungo con The Weeknd. “L'album è nato dalla mia lotta contro una paura: tornare alla musica pop che i miei primi fan amavano”, ha dichiarato Lady Gaga. “Questo disco mi ha permesso di riprendermi una parte enorme di me stessa. Si tratta di godermi tutto ciò che sono e condividere questa gioia con i miei fan”. Il sound di Mayhem richiama quello di The Fame Monster del 2009 e di Born This Way del 2011. “Volevo attraversare vecchi territori e al contempo aprirne di nuovi”, ha dichiarato inoltre a Rolling Stone.