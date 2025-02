The Weeknd, annunciato il tour negli stadi

Il 31 gennaio The Weeknd ha pubblicato l'album Hurry Up Tomorrow contenente i brani Timeless con Playboi Carti, São Paulo con Anitta e Cry for Me

Al via il 9 maggio la nuova tournée di The Weeknd. L’artista canadese (FOTO) ha annunciato la serie di concerti che lo porterà in giro per gli Stati Uniti d’America e il Canada.

The Weeknd, il tour negli stadi Da Chicago a Orlando passando per Los Angeles, Las Vegas e Philadelphia, a maggio la voce di Blinding Lights alzerà il sipario sul tour. Annunciata la presenza di Playboi Carti e la partecipazione di Mike Dean. L’ultima data della tournée è prevista il 3 settembre a San Antonio, Texas. Venerdì 31 gennaio The Weeknd ha pubblicato il nuovo atteso progetto discografico Hurry Up Tomorrow concludendo così la trilogia. All'interno i brani Timeless con Playboi Carti, São Paulo con Anitta e Cry for Me. Approfondimento The Weeknd, è uscito il nuovo album Hurry Up Tomorrow: cosa sapere

Il nuovo album è arrivato a circa tre anni di distanza dal precedente disco Dawn FM, giunto al secondo posto della classifica US Billboard 200. Tra i singoli contenuti anche le hit Take My Breath e Sacrifice. Approfondimento The Weeknd festeggerà Hurry Up Tomorrow con un concerto speciale

Nel corso degli anni l’artista si è affermato come uno dei principali protagonisti della scena musicale internazionale, ricordiamo ad esempio le canzoni Can’t Feel My Face, Call Out My Name e In Your Eyes. Spazio anche a numerose collaborazioni, tra le quali Love Me Harder con Ariana Grande (FOTO), Starboy con i Daft Punk e Lust for Life con Lana Del Rey.