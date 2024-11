The Weeknd festeggerà Hurry Up Tomorrow con un concerto speciale

Il nuovo progetto discografico Hurry Up Tomorrow è stato anticipato dai singoli Dancing in the Flames, Timeless e São Paulo

Il 24 gennaio The Weeknd pubblicherà il nuovo album Hurry Up Tomorrow anticipato dai singoli Dancing in the Flames, Timeless e São Paulo. Il giorno successivo all’uscita del progetto, l’artista canadese terrà un concerto speciale.

the weeknd, grande attesa per hurry up tomorrow Il 24 gennaio 2025 il cantautore canadese lancerà Hurry Up Tomorrow, l’album che chiuderà la trilogia inaugurata da After Hours nel 2020 e proseguita con Dawn FM due anni dopo; il nuovo progetto discografico è stato anticipato dai singoli Dancing in the Flames, Timeless e São Paulo. Per festeggiare l'uscita dell’album, The Weeknd sarà protagonista di un concerto speciale. Infatti, l’artista si esibirà al Rose Bowl Stadium di Pasadena. Approfondimento Hurry Up Tomorrow, The Weeknd debutta al cinema

L’album sarà accompagnato anche da un film omonimo basato proprio sul disco, nel cast Jenna Ortega e Barry Keoghan. Al momento sconosciuta la data di uscita e massimo riserbo sulla sinossi. Approfondimento The Weeknd, con Dancing in the Flames dice addio al suo alter ego

The Weeknd (FOTO) è tra gli artisti di maggior successo a livello internazionale, tra i suoi album troviamo Starboy, certificato con quattro dischi di platino negli Stati Uniti d’America. Per quanto riguarda i brani, citiamo The Hills, Can’t Feel My Face, Blinding Lights e Take My Breath.