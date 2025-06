Tananai, la possibile scaletta del concerto al Rock in Roma

L’album CalmoCobra ha appena conquistato un disco di platino, Tananai ha scritto sul suo profilo Instagram: “Il tour di quest’estate chiuderà il bellissimo viaggio di questo disco che mi ha fatto crescere come persona, come artista e che mi ha fatto capire un po’ di più chi sono io, ma soprattutto chi siete voi"

Giovedì 19 giugno Tananai (FOTO) darà il via al CalmoCobra Live - Estate 2025. L’artista si esibirà all’Ippodromo delle Capannelle per l’appuntamento inserito nel cartellone del Rock in Roma. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul concerto: dall’orario di inizio dello spettacolo alle canzoni che potrebbero essere proposte.

ROCK IN ROMA, il concerto DI TANANAI Grande attesa per il primo appuntamento della tournée estiva di Tananai. L’artista salirà sul palco del Rock in Roma davanti a decine di migliaia di persone. Secondo quanto riportato sul sito ufficiale del festival, il concerto avrà inizio alle ore 21.45. Apertura dei cancelli fissata per le 18.00. Questo l’indirizzo per poter raggiungere l’Ippodromo delle Capannelle: via Appia Nuova, 1245, 00178, Roma. Al momento la voce di Tango non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scaletta della serata. Stando a quanto rilanciato da Setlist, questi i brani proposti lo scorso novembre al concerto di Jesolo: Fango

Booster

Quelli come noi

Nera salsa di soia

Veleno

Vaniglia

Androne

Ragni

Guarda cosa hai fatto

Pasta

Punk Love Storia

Gli anni migliori

Baby goddamn

Calcutta

Giugno

Campo minato

Tre quarti

Abissale

Esagerata

Sesso occasionale

Margherita

Nessun confine

Tango

Maleducazione

Piccola Gabber

Radiohead

Rave, eclissi

Nelle prossime settimane Tananai porterà la sua musica in giro per l’Italia toccando numerose città: da Trento a Milano passando per Genova, Lecce, Palermo e Catania fino all’appuntamento conclusivo in programma alla Reggia di Caserta sabato 13 settembre. L'artista sull'ultima tappa: "Dire che sono contento è poco, ho voluto fortemente questa data come gran finale del tour". Questo il calendario completo della tournée: 19 giugno, Roma

4 luglio, Trento

10 luglio, Collegno (TO)

11 luglio, Ferrara

18 luglio, Servigliano (FM)

19 luglio, Francavilla (CH)

25 luglio, Genova

5 agosto, Lecce

6 agosto, Barletta (BT)

8 agosto, Palermo

9 agosto, Catania

13 agosto, Cinquale (MS)

5 settembre, Milano

13 settembre, Caserta Il 6 giugno Tananai ha pubblicato il nuovo singolo Bella Madonnina, inserito nella riedizione digitale dell'album CalmoCobra, distribuito nell'ottobre dello scorso anno. L'artista ha appena festeggiato il disco di platino per il lavoro raccontando sul suo profilo Instagram: "CalmoCobra disco di platino. Il tour di quest'estate chiuderà il bellissimo viaggio di questo disco che mi ha fatto crescere come persona, come artista e che mi ha fatto capire un po' di più chi sono io, ma soprattutto chi siete voi. Grazie".