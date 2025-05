Tananai compie 30 anni, le canzoni sue canzoni più famose

Tananai è uno degli artisti più amati del pop contemporaneo. Nato l’8 maggio 1995, per i suoi 30 anni si è regalato il primo tour all’estero iniziato il 17 aprile a Londra e terminato il 28 aprile a Parigi dopo aver fatto tappa a Barcellona, Amsterdam e Bruxelles. A metà giugno invece ripartirà con i concerti in Italia. Talento unito a una simpatia innata, ha trasformato l’ultimo posto al Festival di Sanremo nel 2022 in un'occasione da cui ripartire per arrivare in vetta. Il brano Sesso occasionale, che non ha conquistato l'Ariston, è poi diventato un tormentone entrato nella top 10 della classifica FIMI. Per festeggiare l’artista, ecco qualche curiosità su di lui e quali sono le sue canzoni più famose.

Tra le curiosità su Alberto Cotta Ramusino c’è una passione smodata per il caffè, ne beve in media tra i sei e gli otto al giorno. È anche un fan dei rave party che, secondo lui, sono un conglomerato di energia, storie ed emozioni che spesso lo aiutano a trovare l’ispirazioni per scrivere le canzoni. Ama l’Inter e il suo calciatore preferito è Esteban Cambiasso. Il cantante ha anche realizzato un brano diventato un tormentone con Fedez e Mara Sattei, La dolce vita. Riguardo al rapporto con il rapper, Tananai ha affermato che Fedez è stato il primo a credere davvero in lui. A febbraio 2025 Tananai è stato invitato a New York per il Global Citizens Model United Nations 2025. L’artista ha chiuso la cerimonia di apertura all’Onu davanti a oltre 2.500 ragazzi provenienti da tutto il mondo. Nell’intervento che ha chiamato Basta scuse, l’artista ha parlato di sogni, tecnologia e opportunità, spronando i presenti a trovare la propria strada con coraggio e determinazione.

Il vero nome di Tananai è Alberto Cotta Ramusino. Il giovane è nato a Milano e si è fatto conoscere inizialmente con le sue prime produzioni musicali con il nome di Not for Us. Studente di architettura al Politecnico di Milano, nel 2015 ha partecipato come concorrente a TOP DJ, classificandosi terzo e così ottenendo un contratto discografico come produttore e autore. Nel 2017 cambia etichetta musicale, passa alla Universal Music Italia, e cambia anche nome diventando Tananai. Lo pseudonimo riprende un nomignolo che gli aveva dato il nonno da piccolo, un termine lombardo che significa piccola peste. L’esordio vero arriva con il singolo di debutto Volersi male.

Volersi male è il primo lavoro da cantautore in cui il cantante usa lo pseudonimo Tananai. Il brano ha riscosso subito un buon successo, tanto da entrare nella playlist “Scuola Indie” di Spotify e da essere incluso nella classifica Viral 50. Il testo parla di una relazione tossica e distruttiva, con l’autore che si chiede se non sia meglio chiuderla.

"Saturnalia" (2020)

Saturnalia è una canzone contenuta nell’EP d’esordio Piccoli boati. Parla degli alti e bassi di una storia fra due persone e della complessità dell’amore. In un’intervista Tananai ha raccontato di aver avuto l’ispirazione una sera, quando era andato a ballare nel suo posto preferito a Milano, e l’evento si chiamava proprio Saturnalia. "Lì ho conosciuto la ragazza di cui mi sarei innamorato più avanti - ha detto l’artista - anche se all'inizio non volevo saperne. Quello dei Saturnali era anche un rito in cui si celebrava Saturno sovvertendo per una settimana l'ordine sociale: i nobili al pari della plebe e gli schiavi persone libere. E, anche se ancora non lo sapevo, perché me ne sono reso conto mesi dopo, l'avere conosciuto questa ragazza mi ha reso una persona libera di innamorarsi di nuovo".

“Che a dirsi "Ti amo" siamo buoni tutti quanti/È ad essere contenti che non siamo in molti/Ed io sono contento quando tu mi guardi/Ed io sono contento di poter guardarti/E di svegliarmi a fianco a te che dormi la mattina/Tornassi indietro, ti vorrei incontrare prima/Per ridere di te che perdi gli occhi da ubriaca/E poi volare in Argentina”