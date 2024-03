Tananai esce oggi con il nuovo singolo Veleno

Il singolo è il racconto di un amore che richiede risposte nell'ambito di un viaggio fatto di rischi in cui il desiderio di viversi e mettersi in gioco supera la paura di farsi male

Esce oggi Veleno , il nuovo singolo di Tananai , disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio, segnando il ritorno sulla scena musicale di uno degli artisti più apprezzati degli ultimi anni. Scritto da Tananai e prodotto dall’artista stesso insieme a Davide Simonetta , Veleno è il primo singolo dell’artista per Eclectic Records/Capitol Records Italy. Il brano è il racconto di un amore che richiede risposte, in un viaggio fatto di rischi in cui il desiderio di viversi e mettersi in gioco supera la paura di farsi male. Attraverso un immaginario ben chiaro, fatto di sguardi, domande e metafore, la voce di Tananai accompagna l’ascoltatore all’interno di una storia un po’ tormentata, da cui sembra impossibile allontanarsi.

VELENO, IL TESTO

Lui stranamente non ricorda

Dov’è che ci siamo già visti?

Dov’è che ci siamo già visti?

E lei ovviamente non ci casca

Io e te non ci siamo mai visti

Io e te non ci siamo mai visti

Belle labbra, tra parentesi

Ma aveva degli occhi un po’ tristi

Aveva degli occhi un po’ tristi

Forse che a crederci

Sono solo i poveri Cristi

Sono solo i poveri Cristi

Ma dimmi che sapore ha

Che so che tu sai di veleno

E col veleno mi avvelenerò

E non lo so chi sei però

Anche d’estate con te tremo

E non va piano questo treno per

Qui sto sotto di te

Tornando da dietro l’angolo lei

Gli dice stuzzicandolo:

Immagini se ci hanno visti?

T’immagini se ci hanno visti?

Preoccuparsi di quello che pensano gli altri lui risponde:

È compito degli scacchisti

È compito degli scacchisti

Ma dimmi che sapore ha

Che so che tu sai di veleno

E col veleno mi avvelenerò

E non lo so chi sei però

Anche d’estate con te tremo

E non va piano questo treno per

Qui sto sotto di te

Non fare quella faccia di chi sa che farà soffrire

Perdere gli aerei e prendere gli inizi

Ma cosa me ne frega, tanto resto qua

Ma dimmi che sapore ha

Che so che tu sai di veleno

E col veleno mi avvelenerò

Io non lo so chi sei però

Anche d’estate con te tremo

E non va piano questo treno per

Qui sto sotto di te