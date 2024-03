Vasco Brondi: “Le canzoni sono trasparenti, sono il soffio della vita”

Vasco, cominciamo guardando il mondo fuori, siamo circondati da guerre, da quella in Ucraina a quella che sta portando avanti Israele. La tua categoria a volte è reticente a prendere posizione: quale è la tua opinione?

Sono cresciuto ascoltando il punk e i cantautori che nascono collegati a uno stile di vita militante. E anche se non sono politici si comprendono il pensiero e l’attitudine. Non mi è chiaro il perché certe persone non lo fanno: disinteresse, calcolo? Ma a me non spetta giudicare gli altri. Se non prendi posizione non sei complice, avrai un tuo modo per prendere posizione. Attenzione a non passare per il messia. Io non giudico.



Quindi è errato dire che arriva La Stagione Buona?

Tutte le epoche dell’essere umano sono state di transizione, siamo accecati dal presente e da quello che non va, ma ogni decennio ha le sue negatività, la vita sulla terra è il samsara. Prima di lamentarci dobbiamo essere noi i primi a non essere inferno, dobbiamo essere noi a schiarire i tempi bui, anche guardandoci attorno: la specie umana è la sola che può intervenire per spingere verso il meglio. La parlamentare Luciana Castellina, che ha 94 anni, ha detto che le rivoluzioni vanno fatte quando la situazione non è sostenibile, quindi questo è il momento perfetto, chi ha meno di vent’anni deve salvare la situazione. Abbiamo rinunciato alle città in estate, a beni primari come l’acqua, il silenzio… abbiamo già perso le cose fondamentali, che altro temiamo?



Un Segno di Vita è un monito all'umanità?

È un guardarsi dentro e attorno. Farci una colpa dei nostri tempi bui deriva da un sistema che ci fa vivere di progetto in progetto ma poi ci troviamo soli davanti a queste situazioni. Io cerco di essere grato per quello che c’è e non per quello che non c’è: siamo in un corpo che funziona, non siamo fortunati e dal rubinetto esce l’acqua.



Fuori Città ha un afflato quasi pavesiano per il senso delle redici.

È l'ultima cosa registrata per il disco con quel finale che visto dall’alto sembra una costruzione di labirinti e forse la vita è girarci dentro. In questi labirinti ho sentito il richiamo della foresta, quando sono a Milano abito verso Lecco. Ho però bisogno ogni tanto del casino e della sporcizia della città, ho bisogno di fare viaggi dove nessuno mi conosce o di chiudermi un anno in biblioteca. Per certe professioni vale il pensiero di Jean-Paul Sartre: non sei un cantante, fai il cantante.



Cosa mi dici di Fuoco Dentro, brano nel quale partecipa Nada?

Va custodito e gestito perché può illuminare. Mi sono accorto che anche da ragazzino a Ferrara sentivo la voglia di suonare fare cose agli altri non interessavano, non lo vedevo intorno a me il fuoco dentro, era questione spenta. Ho la fortuna di sublimare questo fuoco nell’arte e nella musica e la ho urlata fuori con i primi dischi. Il fuoco mi interessa come cosa sacra, è da custodire per se stessi e per gli altri.



Cosa puoi anticiparmi del tour?

A volte dicevo andiamo ma in cuor mio volevo ancora stare a casa a scrivere e leggere. Oggi ho imparato come fare, faccio tour serrati e poi mi dedico ad altro. Stavolta l'album non mi sono stressato a registrarlo, l'ho fatto a blocchi, con gli amici e in montagna da Paolo Cognetti e dunque ora voglio portarlo dal vivo. Ci saranno canzoni che vengono da vecchi lavori e torno nei club, situazione che mi gasa moltissimo. Siamo in una società così secolarizzata che abbiamo perso questa cosa così antropologica che è il rito, che è qualcosa che per fortuna succede. Ci riprendiamo una cosa che è parte della storia umana. Non c’è niente di registrato, siamo in tanti, non sempre suonano tutti, si va dal silenzio al fragore. Confesso che la risposta di pubblico è molto al di sopra delle aspettative.



Hai un fanbase solida.

I miei numeri social non sono altissimi ma i concerti sono da sold out. La vendita di copia fisica cresce per il dialogo diretto con la gente e la ricerca è verticale, vado nel profondo e non nei numeri. È un dono fare da sempre quello che faccio.



È vero che hai proposto Illumina Tutto per Sanremo 2024?

Sì ma oggi ti dico che sarebbe stata una anomalia, le ho sentite a posteriori le canzoni in gara. Io in quei giorni me ne sono andato alla Canarie dove nessuno conosce Sanremo.

