Vasco Brondi, il suo paesaggio dopo la battaglia fa esplodere il cuore

Ovunque è sempre tempo per certe notti ma qui, nella bassa padana, ancora di più perché certe notti non sono solo una canzone ma uno stato dell’anima. Soprattutto se disegnate, con voce significante, su quel paesaggio dopo la battaglia che ha cambiato il modo di leggere la vita attraverso le parole con musica. È ancora chiaro quando Vasco Brondi si presenta sul palco, al termine di una giornata difficile dal punto di vista della salute che in alcuni momenti ha fatto anche pensare al rinvio. Ma Vasco non ha mollato e ha portato il Va Dove ti Esplode il Cuore nel parco di un ex sanatorio per sostenere la Grade Onlus. Il concerto parte dal passato, si comincia con I Destini Generali che visto anche quello che è accaduto ieri al nostro Governo, con la crisi che si stende su di noi come un’ombra minacciosa. I Destini Generali mi ha sempre affascinato, tra gli altri spunti, per la luminosa natura morta con ragazza al computer ma oggi inquieta per la Poverissima Patria, arriva, arriva alla deriva economica. Vasco, pantalone lungo scuro e maglietta a righe orizzontali, fa pensare quando dice che sparirà il denaro e torneranno le conchiglie. Poche parole, almeno inizialmente. Si siede e imbraccia la chitarra per accompagnarci alle sette del mattino in tangenziale per percorrere il Paesaggio dopo la battaglia. Siccome tutti ci siamo trovati intrappolati nel traffico delle ore di punta…cosa accade in quelle macchine tristi? Si parla, come dice Vasco introducendo, Qui di “della vita, dell’amore, della morte, insomma delle solite cose”. E, concordo: oggi equivale a un super potere essere vulnerabili. Transitiamo nella nostra vita terrestre (e terrena) con 26mila giorni e una meditazione sulla morte cui seguono, in questa terra di fuochi (dove) non piove da mesi, le Stelle Marine e la suggestione di sentire una voce dentro una conchiglia.