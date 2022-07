"Singolarmente", i 13 singoli di luglio da non perdere

10/12

La spiaggia, il mare, la cachaça brasiliana e le granite, nonché il perfetto equilibrio tra pop, reggaetón e rap. Questi sono gli ingredienti di Dinamite, la prima collaborazione tra la cantautrice italo-brasiliana Belita e il rapper Laïoung. Un brano perfetto per essere ascoltato in riva al mare, in viaggio, in compagnia, ovunque siate, ma soprattutto con chi vogliate; ricalcando l’amore per la condivisione, i momenti di collettività e spensieratezza che ci sono mancati in questi due anni

