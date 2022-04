10/10

Aurora Batlle è una cantautrice e musicista di origini barcellonesi e lombarde classe 2000 nata a Lugano. Il brano, Chitta Maya, parla di una relazione tossica in cui una ragazza, nonostante gli evidenti segnali, non si rende conto della situazione in cui si trova. Chitta Maya è un termine proveniente dal buddismo e significa che tutto è un’illusione, niente accade per davvero e nulla è mai esistito.

