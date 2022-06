5/12

La musica non ha orientamento sessuale, non fa distinzioni. E se la musica è libera dai generi Love me like a melody di Serena Brancale è il suo manifesto. Due donne, amanti del soul si ritrovano in questo messaggio per celebrare la libertà di amare, di vivere quel sentimento sincero lontano dagli stupidi stereotipi

Serena Brancale, rivoluzionaria e identitaria canta "Je so accussì"