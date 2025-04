Pechino Express 2025, prova dei Sette Mostri e Bandiera Blu. FOTO

1/13

I viaggiatori hanno percorso 233 chilometri da Chiang Mai a Mae Rim, dove quattro coppie si sono sfidate in una prova vantaggio. La coppia vincitrice ha guadagnato un posto in classifica. Il traguardo finale si trovava nella cittadina di Tha Ton. La tappa è stata caratterizzata da due Libri Rossi: la prima coppia si è qualificata immediatamente per la prova vantaggio e non ha dovuto cercare alloggio per la notte, mentre la seconda si è tuffata sulla seconda possibilità. I Medagliati, vincitori della tappa precedente, hanno custodito la Busta Nera

