Eliminati alla quinta tappa della gara, Jey e Checco Lillo escono tristi ma fieri, e senza perdere il sorriso, si dichiarano vittoriosi: “Noi Pechino lo abbiamo vinto, siamo riusciti a trasmettere tutto quello che volevamo, noi stessi. E sentirsi apprezzati dal pubblico ci rende ancor più orgogliosi”. I due fratelli hanno lasciato il segno, e come ha sottolineato Costantino nei saluti finali, “non saranno dimenticati”. La sfida continua, giovedì prossimo, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW