Pechino Express, i Primi Ballerini: "L'umanità ci ha aperto gli occhi"

I secondi eliminati dello show in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, Virna Toppi e Nicola Del Freo, sono i primi ballerini del Teatro alla Scala e hanno partecipato al viaggio nelle Filippine per vivere un'esperienza diversa dalla danza, che appartiene loro da sempre e che li ha fatti incontrare dietro le quinte del teatro. Due le lezioni imparate nel reality: non solo il calore dei piccoli gesti, ma anche che scegliersi è stata la decisione migliore, perché "dove non arriva uno, arriva l’altro"