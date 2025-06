Lo Stari Savski Most, storico collegamento tra la città vecchia e la nuova, è in corso di smantellamento. Abbiamo incontrato a Belgrado in uno dei luoghi più emblematici del discusso piano urbanistico del presidente Vučić, l'artista e attivista anti-speculazione edilizia Dejan Atanacković: serbo con doppia cittadinanza italiana, è uno dei protagonisti del movimento che da mesi scuote il Paese, chiedendo un radicale cambio di sistema. “Il regime non cadrà finché non cadranno i suoi cantieri criminali”, afferma