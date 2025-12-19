Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

Divisi ma uniti: dietro le quinte del consiglio europeo

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Il Consiglio europeo si divide su due dossier chiave: Mercosur e Ucraina. L’accordo commerciale viene rinviato per le resistenze di Francia, Italia e Polonia, mentre sugli aiuti a Kiev prevale la linea del debito comune, accantonando l’uso degli asset russi

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ