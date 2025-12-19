Gli hashtag al posto delle sezioni: è il futuro delle librerie?

Feltrinelli ha lanciato a Milano un nuovo format: sugli scaffali non si legge "Saggistica" o "Narrativa", ma "L'angolo del pianto" o "Mattoni", mentre per chi ha poco tempo c'è uno spazio dedicato ai libri sottili. Un modo nuovo di suddividere i titoli esposti per un'esperienza più dinamica e vicina alla Gen Z. Quali sono i pro e quali i contro?