Il regista Davide Livermore firma un nuovo allestimento de "Il ritorno di Ulisse in patria" di Claudio Monteverdi, opera che ha aperto la 42esima edizione del Festival dedicato al celebre compositore che ogni anno richiama a Cremona artisti da tutto il mondo. “Ulisse credo sia l’essere umano in tutte le sue contraddizioni e fragilità. Penelope ci ricorda che le donne in una guerra sono quelle che aspettano, che soffrono, che alla fine vivono una condizione estrema e molto più straziante” sottolinea a Sky Tg24