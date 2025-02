Da giovedì 6 marzo il conduttore dello show Sky Original realizzato da Banijay Italia accompagnerà le coppie di viaggiatori nello straordinario viaggio Fino al tetto del mondo tra Filippine, nord della Thailandia e Nepal. Quasi un ritorno a casa per lui, che proprio in Nepal aveva iniziato la scoperta del mondo a soli 17 anni. Da allora ha affrontato autostop, volpi ribelli e cibi curiosi, in spalla sempre un bagaglio di curiosità e voglia di studiare