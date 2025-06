L'autore e interprete dello spettacolo che andrà in scena nella cornice del Giubileo dal 27 al 29 giugno al Teatro Sistina, a Roma, racconta le debolezze e la grandezza dei due apostoli, diventati pilastri della Chiesa. Dal loro incontro immaginario nascono un confronto e un dialogo che invitano a riscoprire il messaggio universale di Cristo, diretto soprattutto gli ultimi e in grado di avvicinare anche in tempi di divisioni e di guerre