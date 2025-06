Il 34% degli italiani over 50 ha avuto meno figli di quanti ne voleva

Un nuovo rapporto Onu evidenzia come sempre più persone nel mondo non riescano a costruire la famiglia che vorrebbero. Il problema non è la mancanza di desiderio, ma gli ostacoli che rendono difficile realizzarlo. L’indagine, condotta in 14 Paesi tra cui il nostra, mostra che quasi una persona su cinque in età fertile non avrà i figli che desidera