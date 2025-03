Pechino Express, Fru: "Tornare è un regalo". L'intervista

La stagione di Pechino Express, partita con l’obiettivo di arrivare “fino al tetto del mondo”, come recita il claim, ha fatto il suo debutto “col botto”. Nel corso della prima puntata (non eliminatoria), le nove coppie in gara hanno percorso 140 km nel cuore delle Filippine e sono entrate nel vivo di una sfida che si preannuncia già piena di insidie e rivalità. In attesa di scoprire quali saranno le loro prossime missioni da compiere, abbiamo incontrato Fru, un inviato (molto) speciale