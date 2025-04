Elettra Lamborghini ha portato in gara la temibile bandiera leopardata. Poi, tra coreografie di Pistolero, furti di bici, unghie lunghissime, escrementi di elefante e scalinate senza fine, i Medagliati hanno vinto la quinta tappa. A rischio eliminazione le Sorelle e i Magici, che hanno dovuto infine lasciare la gara. Appuntamento tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming solo su NOW. La fotogallery