Un anno dopo l'altro, il cast della serie tv Prime Video. FOTO

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Un anno dopo l'altro, serie televisiva che in originale si intitola Every Year After, è arrivata su Prime Video in streaming il 10 giugno. Lo show statunitense era un prodotto molto atteso dai fan dei libri di Carley Fortune, autrice bestseller presente nelle classifiche del New York Times e molto discussa su BookTok. Gli attori principali dello show, Sadie Soverall e Marc Cornett, qui in una foto di scena nei panni di Percy e Sam, sono i protagonisti della storia, un racconto ambientato in estate, che parla di nostalgia per i primi amori.

Un anno dopo l'altro, trama e cast della nuova serie romantica in streaming su Prime