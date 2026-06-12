Un anno dopo l'altro, il cast della serie tv Prime Video. FOTO

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Un anno dopo l'altro, il cast della serie tv tratta dal libro Un'estate dopo l'altra. FOTO

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Una nuova serie romantica è arrivata in streaming pronta a conquistare il pubblico di appassionati di storie con giovani protagonisti nati dalla penna delle più apprezzate autrici di letteratura romance contemporanea. Scopriamo chi sono gli interpreti della prima stagione dello show tratto dal romanzo bestseller di Carley Fortune, creata da una delle produttrici di "Sex and the City" e di "The Carry Diaries", Amy Harris

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