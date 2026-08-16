L'attesa è finita, sono disponibili il teaser trailer e il poster di Bluey – Il Film, che offrono un primo sguardo al film d’animazione. Tratto dall’amata serie dedicata a Bluey, un’adorabile e instancabile cagnolina di razza Blue Heeler che vive con la mamma, il papà e la sorellina Bingo, Bluey – Il Film racconta una giornata ricca di avventure in cui una grande sorpresa cambia tutto per lei e la sua famiglia. Il film arriverà nelle sale italiane ad agosto 2027. Il teaser trailer è stato presentato davanti a una sala gremita all’Honda Center durante il D23: The Ultimate Disney Fan Event , con tanto di partita a sorpresa di “Keepy Uppy” per i fan, con gli iconici palloncini rossi.

Bluey – Il Film è scritto e diretto dal creatore Joe Brumm e prodotto da Ludo Studio in collaborazione con BBC Studios, con distribuzione a cura di Walt Disney Studios. Il film è prodotto da Amber Naismith e co-diretto da Richard Jeffery. Joe Brumm ricopre anche il ruolo di executive producer insieme a Charlie Aspinwall e Daley Pearson per Ludo Studio, e Justine Flynn per BBC Studios. Tra i doppiatori originali che tornano a prestare le loro voci ai personaggi ci sono Melanie Zanetti e David McCormack rispettivamente nei ruoli di Mamma (Chilli) e Papà (Bandit).

La serie animata Bluey, vincitrice di Emmy® e di BAFTA, è stata per il secondo anno consecutivo il programma più visto in streaming negli Stati Uniti nel 2025, con 45,2 miliardi di minuti di visione. Bluey è stata inoltre la trasmissione per bambini più vista su CBeebies e Disney+ nel Regno Unito.