Monica Guerritore è Anna Magnani, stasera il film Anna in prima tv Sky

Scritto dalla stessa Guerritore con la revisione di Andrea Purgatori, il film nasce da un’indagine sulla figura della grande attrice e sul mistero umano che si nasconde dietro l’icona. Stasera alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

Presentato alla 20ª Festa del Cinema di Roma nella sezione Grand Public, ANNA è l’opera prima di Monica Guerritore alla regia. Scritto da Guerritore stessa con la revisione di Andrea Purgatori , il film nasce da un’indagine sulla figura di Anna Magnani e sul mistero umano che si nasconde dietro l’icona. Nel film Guerritore veste i panni della grande attrice, affiancata da Tommaso Ragno nel ruolo di Roberto Rossellini, mentre Lucia Mascino e Beatrice Grannò interpretano rispettivamente Carol Levi da adulta e da giovane, la donna che diventerà la sua agente.

Monica Guerritore è Anna Magnani nel suo primo film da regista, ANNA , che arriva in prima TV su Sky Cinema questa sera sabato 26 settembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno , in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K .

un racconto più intimo

Monica Guerritore sceglie di avvicinarsi alla Magnani non attraverso una semplice ricostruzione biografica, ma attraverso uno sguardo più intimo, “da donna a donna”. Emerge così una storia non detta: la vittoria dell’Oscar® nel 1956, da cui prende spunto il film, porta ad Anna una felicità brevissima e un futuro imprevisto e amaro. Messa ai margini, Anna combatte per difendere la propria autenticità e il proprio talento. Muore il 26 settembre del 1973 con accanto Roberto Rossellini, il suo grande amore.

Il film ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui il Nastro Speciale ai Nastri d’Argento 2026 e il Globo d’oro, oltre ad altri premi internazionali, e arriverà su Sky Cinema nel giorno dell’anniversario della scomparsa della Magnani, il 26 settembre.

SINOSSI

È la notte del 21 marzo 1956. All’alba, Anna Magnani vince il Premio Oscar® come miglior attrice per La Rosa Tatuata. Ma è un’alba brevissima. L’imprevedibile curva del destino la mette ai margini nel momento del suo massimo splendore.

Il film narra la vicenda umana di Anna, donna fiera e appassionata: Cinecittà, le liti coi registi, i tradimenti, il figlio…

Su tutto - e sempre presente nella mente - Roberto Rossellini. “Un’impronta nel cuore che vive anche quando il tempo ha cancellato tutto il resto”. Tornerà da lei per non lasciarla. Fino alla fine.

ANNA | sabato 26 settembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo.