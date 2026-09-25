Milano Fashion Week, Gucci presenta "The Store Show". Le foto della sfilata
A un anno dalla sua collezione di debutto per la casa di moda italiana, Demna porta sotto i riflettori la storia del marchio, epoca dopo epoca, riletta attraverso la sua lente stilistica. I look sfilano con un cast inclusivo che comprende modelli di professione e volti noti. La messinscena è quella dell'esperienza dello shopping fisico in una boutique del lusso. Applaudono dalla prima fila Sinner e Georgina Rodriguez
A cura di Vittoria Romagnuolo