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Demna manda in passerella una collezione così varia e ricca da poter tranquillamente essere considerata senza stagione. L'abbondanza di soprabiti, giacche di pelle e di pelliccia e uno styling particolarmente stratificato, non fanno pensare immediatamente alla bella stagione. La sua idea della moda è sempre totale e ogni raccolta è sempre completa. Tartan, capi striped e jacquard si fanno strada tra i look monocromi, che avevano caratterizzato le prime collezioni per Gucci.

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