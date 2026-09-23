Vogue World Milano, le star in passerella alla sfilata evento, da J.Lo a Ghali. FOTO
La Galleria Vittorio Emanuele di Milano ha fatto da cornice a una sfilata evento memorabile, uno show che ha unito moda, musica e arte, nel nome della creatività Made in Italy. Aperta da Roberto Bolle e impreziosita dalla performance live di Alicia Keys, la sfilata divisa in quattro atti ha ripercorso la storia della moda italiana attraverso capi d'archivio e altri realizzati ad hoc indossati da un cast stellare composto da oltre 360 talent
A cura di Vittoria Romagnuolo