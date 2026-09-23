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C'è stato poi un momento speciale, tra un'uscita e l'altra, in cui Jennifer Lopez ha rubato la scena in Alta Moda Dolce&Gabbana. Già in evidenza tra le star all'arrivo in galleria, la popstar e attrice è stata invitata a lasciare il suo posto in prima fila dal tennista italiano Lorenzo Musetti e si è concessa una camminata con piroetta al centro della Galleria. Favolosa, con l'abito nero con la gonna larga anni Cinquanta e uno splendido collier del brand.