1/14 ©Getty

Jennifer Lopez in Ata Moda e Alta Gioielleria di Dolce&Gabbana fa scatenare i fan e i flash al suo arrivo alla Galleria Vittorio Emanuele, cornice del prestigioso Vogue World Milano, evento internazionale targato Vogue, nato nel 2022 e giunto alla quinta edizione. La cantante e attrice ha scelto l'abito nero con la gonna larga per sedersi in prima fila, postazione dalla quale si è alzata per un passaggio speciale in passerella della sfilata evento.

Milano Fashion Week 2026, calendario delle sfilate della Settimana della Moda di settembre