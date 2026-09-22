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Vogue World Milano, le foto degli ospiti della sfilata evento che apre la Fashion Week

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©Getty

Le grandi star del cinema, della musica ma, soprattutto, quelle del mondo della moda, si sono riunite a Milano per  la sfilata evento targata Vogue, giunta alla quinta edizione. Una grande festa per la creatività Made in Italy al tempo dell'Intelligenza Artificiale che ha messo in primo piano la sapienza artigianale della moda nazionale indossata da modelli di professione e d'eccezione. J.Lo, Heidi Klum e le altre fermano la città col loro fascino e la loro eleganza

A cura di Vittoria Romagnuolo

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