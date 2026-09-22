L’attrice ha celebrato i due anni di nozze pubblicando sui social uno scatto raro insieme al marito e ai loro due bambini. La coppia, sposata dal 2024, ha recentemente accolto il secondo figlio attraverso l’adozione, come accaduto con il primo Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Millie Bobby Brown ha scelto un’immagine familiare e particolarmente riservata per festeggiare il secondo anniversario di matrimonio con Jake Bongiovi. L’attrice di Stranger Things ha condiviso sui social una fotografia (che potete guardare in fondo a questo articolo) scattata in Italia, proprio nel luogo che aveva fatto da cornice alle nozze della coppia. Nello scatto Brown e Bongiovi sono ritratti di spalle, abbracciati, mentre ciascuno tiene in braccio uno dei due bambini. Il volto dei piccoli non è visibile, in linea con la scelta della coppia di mantenere la propria vita familiare lontana dall’esposizione pubblica.

Brown: "Due anni sposati" A corredo della fotografia, Brown ha dedicato al marito un messaggio affettuoso, ricordando il tempo trascorso insieme e sottolineando quanto il matrimonio abbia cambiato la sua vita. La pubblicazione è stata accompagnata anche da un breve video nel quale i due ballano e si scambiano un bacio durante il soggiorno in Italia. Anche Bongiovi ha celebrato la ricorrenza sui social, pubblicando un montaggio giocoso che ripercorre alcuni momenti della loro relazione. La coppia ha così scelto di festeggiare pubblicamente l’anniversario senza però rinunciare alla discrezione che ha caratterizzato la loro vita privata. Approfondimento Millie Bobby Brown, 2 anni di matrimonio con Jake Bongiovi

Dal matrimonio alla famiglia Brown e Bongiovi si sono sposati con una cerimonia riservata nel maggio 2024. Alcuni mesi dopo hanno condiviso immagini della celebrazione organizzata a Villa Cetinale, in Toscana, mostrando per la prima volta diversi dettagli delle nozze e degli abiti scelti dall’attrice. La relazione con Bongiovi, figlio del musicista Jon Bon Jovi, ha portato Brown a parlare più volte del desiderio di costruire una famiglia. Nel 2025, durante un'intervista, l’attrice aveva raccontato di desiderare una famiglia numerosa, spiegando che sia lei sia il marito sono cresciuti in famiglie con quattro figli. Approfondimento Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi sono diventati genitori bis

L’arrivo della prima figlia Nell’agosto 2025 la coppia aveva annunciato di essere diventata genitore per la prima volta attraverso l’adozione. Brown e Bongiovi avevano scelto di comunicare la notizia direttamente sui social, spiegando di voler affrontare quella nuova fase della loro vita con serenità e mantenendo il più possibile la privacy. L’attrice aveva inoltre raccontato di aver sempre considerato l’adozione una possibilità importante. Da bambina, aveva spiegato in un’intervista, immaginava i propri giochi con bambole che considerava adottate. Brown aveva anche precisato che l’adozione non escludeva il desiderio di avere eventualmente figli biologici in futuro. Approfondimento Millie Bobby Brown ha condiviso una immagine della figlia

La famiglia si allarga Nelle ultime settimane la coppia ha poi accolto un secondo bambino, ancora una volta attraverso l’adozione. La notizia è stata riportata dal magazine statunitense PEOPLE sulla base di quanto riferito da una fonte, mentre Brown e Bongiovi hanno mantenuto il massimo riserbo sulla vita dei figli. Già nei primi giorni di settembre l’attrice aveva lasciato intravedere sui social qualche dettaglio della nuova quotidianità familiare. Durante un viaggio sulle Dolomiti, Brown era stata fotografata mentre teneva in braccio la figlia, mentre Bongiovi camminava accanto a lei con un marsupio. Approfondimento Millie Bobby Brown ha condiviso una rara immagine della sua bambina

Il primo dettaglio del nuovo arrivato Pochi giorni dopo, Brown aveva condiviso anche una prima immagine legata al nuovo arrivo. La fotografia mostrava soltanto la minuscola mano del bambino stretta a un dito del padre, senza rivelarne il volto. Per l’anniversario, invece, la coppia ha scelto di mostrare per la prima volta insieme l’intera famiglia di quattro persone, mantenendo comunque l’identità dei bambini protetta. Un’immagine che racconta così il momento personale vissuto dall’attrice lontano dai set e dalla popolarità di Stranger Things. Approfondimento Millie Bobby Brown, il patto sul destino di Undici