Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi sono diventati genitori bis

L'attrice di "Stranger Things" e il marito, figlio di Jon Bon Jovi, avrebbero allargato la famiglia con una seconda adozione. La notizia, riportata da People il 17 settembre e non ancora confermata ufficialmente dalla coppia, arriva a poco più di un anno dall'arrivo della loro prima bambina

La famiglia più giovane di Hollywood cresce ancora. Millie Bobby Brown, 22 anni, e il marito Jake Bongiovi, 24, avrebbero accolto il loro secondo figlio tramite adozione, secondo quanto riferito da una fonte al magazine statunitense People. Al momento non c'è un annuncio diretto da parte dei diretti interessati, fedeli a una linea di riservatezza che accompagna la loro genitorialità fin dal primo giorno.

Una seconda adozione a un anno dalla prima

Per la protagonista di Stranger Things e per il figlio del rocker Jon Bon Jovi si tratta del secondo bambino in poco più di dodici mesi. Nell'estate del 2025, la coppia aveva confermato l'adozione di una bambina, affidando a un breve messaggio sui social il desiderio di vivere questo capitolo con serenità e lontano dai riflettori, senza diffondere altri dettagli.

Il percorso sentimentale dei due è stato altrettanto rapido. Millie e Jake si sono conosciuti su Instagram e hanno iniziato a frequentarsi nel 2021, quando erano ancora adolescenti. Dopo l'annuncio del fidanzamento nel 2023, si sono sposati nel maggio 2024. In diverse interviste l'attrice ha spiegato quanto sia importante per lei tutelare la privacy della figlia, lasciando che sia lei stessa, un giorno, a decidere se raccontare la propria storia.