Caso Macklemore, Ed Sheeran perde 150mila fan Instagram in un giorno

Proseguono le polemiche legate all'esclusione di Macklemore dalle prossime date statunitensi del Loop Tour di Ed Sheeran. Il cantante britannico ha perso 150mila follower su Instagram in un giorno, scendendo a 47,3 milioni. La vicenda ha generato proteste online, il ritiro di alcuni artisti di supporto e anche la decisione di una radio irlandese di sospendere i brani dell'artista dalla propria programmazione

Continua a far discutere l'esclusione di Macklemore dalle prossime date statunitensi del Loop Tour di Ed Sheeran . La polemica, nata dopo le dichiarazioni del rapper durante due concerti al MetLife Stadium, nel New Jersey, ha innescato reazioni immediate sui social e nel settore musicale. Ed Sheeran ha perso 150mila follower su Instagram in un solo giorno, scendendo a 47,3 milioni, mentre la vicenda ha alimentato un forte sostegno online a favore di Macklemore. Le proteste si sono sviluppate in rete proprio in seguito all'esclusione del rapper dalle restanti date della tournée americana: una decisione che ha alimentato accuse di censura rivolte agli organizzatori e critiche nei confronti del cantante britannico da parte di una fetta di utenti.

Sulla stessa scia di protesta, l'emittente irlandese Classic Hits Radio ha annunciato che non trasmetterà più i brani di Ed Sheeran “per il prossimo futuro”. Come riportato dall'Independent, la misura è stata presa dopo le reazioni degli ascoltatori alla vicenda. "La nostra decisione di rimuovere la musica di Ed Sheeran dalla playlist di Classic Hits Radio è stata attentamente ponderata", ha dichiarato Dave Kelly, direttore dei programmi del gruppo Bay Broadcasting, precisando che la misura resterà sotto costante revisione.

La controversia ha avuto ripercussioni tangibili sul programma dei concerti. Diversi artisti di supporto hanno infatti annunciato il proprio ritiro dalle date rimanenti del tour in segno di solidarietà con Macklemore, tra cui il cantautore irlandese Aaron Rowe e la band irlandese Beoga. Tra le reazioni alla vicenda si registra inoltre la presa di posizione di Roger Waters, che in un video pubblicato sui social ha espresso pieno sostegno a Macklemore, criticando contestualmente Ed Sheeran.

Corsa alla beneficenza

Nel frattempo, lo scontro si è spostato sul piano della beneficenza e della trattativa economica. Macklemore ha annunciato che donerà l'intero milione di dollari dei suoi guadagni netti del tour a sei organizzazioni umanitarie che lavorano a sostegno del popolo palestinese (tra cui PCRF, Heal Palestine, Gaza Soup Kitchen, Medical Aid for Palestinians, UNRWA USA e Anera), lanciando contestualmente un appello affinché il miliardario Robert Kraft faccia altrettanto.

Per far fronte alla crescente pressione e disinnescare la crisi, lo stesso Sheeran si è mosso in prima persona: il cantante ha infatti sollecitato Robert Kraft — padrone del Gillette Stadium e della squadra di football americano dei New England Patriots —, il quale aveva minacciato il boicottaggio dello spettacolo nel suo impianto e in altri stadi di imprenditori amici qualora il rapper non fosse stato allontanato. Per appianare la situazione, Kraft è stato così convinto a investire 2 milioni di dollari in attività umanitarie destinate genericamente alla regione del conflitto israelo-palestinese.