Lucio Dalla, arriva l'antologia Ciao Lucio con le foto di Luigi Ghirri

Il progetto raccoglie molte delle sue canzoni più famose e alcune perle meno note ed è stata costruita non col concetto di un Best Of ma come fosse una (ri)scoperta. L'uscita è accompagnata da un nuovo video di Anna e Marco. Intanto prosegue la ricerca negli archivi storici e qualcosa è stato trovato dunque si attendono sorprese

Semplice come è sempre stato lui: l’antologia di Lucio Dalla, impreziosita dalle fotografie di Luigi Ghirri, è un viaggio in poesia musica e immagini ribattezzata semplicemente Sono Lucio (la calligrafia è quella di Lucio medesimo). Questa opera accoglie molti dei brani più celebri dell’artista bolognese ma anche alcuni meno frequentati quali Tu Parlavi una Lingua meravigliosa e La Strada e la Stella ma soprattutto quel capolavoro che è Nuvolari e fa parte di un album che si intitola Automobili e non è mai arrivato al grosso pubblico con la forza emotiva che possiede. Tutti i brani sono stati rimasterizzati partendo dai nastri analogici originali. Uscirà come LP in due forme, Azzurro Mare e LP Black e poi in cd, a sua volta doppio. La presenza degli scatti di Luigi Ghirri è stata raccontata come “una storia di amicizia che continua, una storia fatta di immagini per la musica” e che incornicia “due artisti che si sono da subito ritrovati, l’uno nella sensibilità dell’altro”. Ovviamente non si può parlare di Lucio senza citare il suo compagno d’avventura Michele Mondella col quale, sono certo, si sono ritrovati nel paradiso dei giusti. Intanto prosegue la ricerca negli archivi storici e qualcosa è stato trovato dunque ora ci si lavora e non mancheranno sorprese