Lucio Dalla, arriva l'antologia Ciao Lucio con le foto di Luigi Ghirri

Il progetto raccoglie molte delle sue canzoni più famose e alcune perle meno note ed è stata costruita non col concetto di un Best Of ma come fosse una (ri)scoperta. L'uscita è accompagnata da un nuovo video di Anna e Marco. Intanto prosegue la ricerca negli archivi storici e qualcosa è stato trovato dunque si attendono sorprese
Semplice come è sempre stato lui: l’antologia di Lucio Dalla, impreziosita dalle fotografie di Luigi Ghirri, è un viaggio in poesia musica e immagini ribattezzata semplicemente Sono Lucio (la calligrafia è quella di Lucio medesimo). Questa opera accoglie molti dei brani più celebri dell’artista bolognese ma anche alcuni meno frequentati quali Tu Parlavi una Lingua meravigliosa e La Strada e la Stella ma soprattutto quel capolavoro che è Nuvolari e fa parte di un album che si intitola Automobili e non è mai arrivato al grosso pubblico con la forza emotiva che possiede. Tutti i brani sono stati rimasterizzati partendo dai nastri analogici originali. Uscirà come LP in due forme, Azzurro Mare e LP Black e poi in cd, a sua volta doppio. La presenza degli scatti di Luigi Ghirri è stata raccontata come “una storia di amicizia che continua, una storia fatta di immagini per la musica” e che incornicia “due artisti che si sono da subito ritrovati, l’uno nella sensibilità dell’altro”. Ovviamente non si può parlare di Lucio senza citare il suo compagno d’avventura Michele Mondella col quale, sono certo, si sono ritrovati nel paradiso dei giusti. Intanto prosegue la ricerca negli archivi storici e qualcosa è stato trovato dunque ora ci si lavora e non mancheranno sorprese
DALLA E GHIRRI, STORIA DI UNA AMICIZIA SPONTANEA
Edoardo Rossi racconta che la valorizzazione di Lucio Dalla è iniziata dieci anni fa: “Questa è una raccolta non è tratta da raccolta”. Queste parole spiegano che la missione che è portare Lucio anche a chi non lo conosce perché, come ha sottolineato Luca Fantacone di Sony, è un artista che non si finisce mai di scoprire. Il titolo ha la semplicità di uno che si presenta e il doppio vinile è in primis accessibile a tutti. Il “primo incontro” necessitava delle canzoni più belle, che comunque è un concetto soggettivo, e di una copertina con elementi che riportassero a Lucio, in primis il mare. Le canzoni di Lucio Dalla cancellano il tempo e Stella Caracchi della Fondazione dice che “le sue canzoni guardano ancora al futuro, stupiscono noi che le conosciamo e attraggono i giovani. Per altro molti li incontriamo con le nostre attività e i giovani (c'è anche un suo canale ufficiale su Tik Tok, ndr) spesso abbinano il suo nome al concetto di ispirazione. Grazie a questo progetto aumenteremo il numero delle persone che lo conosceranno. Le fotografie di Luigi Ghirri (si conobbero negli anni Settanta anche se l’amicizia sboccia spontaneamente poi nel 1984) si muovono su due piani, quello artistico e quello umano, di due persone che erano amiche”. Ad aggiungere emozione c'è un nuovo video di Anna e Marco per la regia di Marco Pellegrino con immagini che evidenziano il concetto del non-luogo per legarsi di più al suo immaginario.
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©Fotogramma
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