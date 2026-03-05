L'alba di Lucio, online il vinile numerato di Battisti e Dalla

Il vinile, in formato 12 pollici a 45 giri, sarà reperibile esclusivamente per quarantotto ore mercoledì 4 marzo e giovedì 5 marzo, unicamente in rete sul sito Sony Music Store. L’uscita coincide con le date del 4 e 5 marzo, gli stessi giorni in cui, rispettivamente nel 1943, vennero alla luce Lucio Dalla e Lucio Battisti. L’intento dell’operazione discografica è proprio quello di evocare quelle ore in cui due futuri protagonisti della musica italiana iniziarono il loro percorso umano e artistico

Un vinile da collezione che unisce idealmente due delle figure più influenti della musica italiana: è L’alba di Lucio, progetto discografico che celebra Lucio Dalla e Lucio Battisti, nati a poche ore di distanza nel marzo del 1943. L’iniziativa rende omaggio a due artisti destinati a lasciare un’impronta indelebile nel panorama musicale del Paese. Il disco, disponibile in un’edizione limitata e acquistabile soltanto per un breve periodo (in pre-order mercoledì 4 marzo e giovedì 5 marzo 2026, e unicamente online su Sony Music Store), rappresenta un tributo alla coincidenza quasi simbolica che vide nascere due protagonisti assoluti della canzone d’autore italiana. Si tratta, idealmente, di un incontro simbolico tra due giganti delle sette note tricolori.

Il vinile, in formato 12 pollici a 45 giri, sarà reperibile esclusivamente per quarantotto ore attraverso Sony Music Store. L’uscita coincide con le date del 4 e 5 marzo, gli stessi giorni in cui, rispettivamente nel 1943, vennero alla luce Lucio Dalla e Lucio Battisti. L’intento dell’operazione discografica è proprio quello di evocare quelle ore in cui due futuri protagonisti della musica italiana iniziarono il loro percorso umano e artistico.

Un’edizione limitata disponibile per sole 48 ore La pubblicazione di L’alba di Lucio è concepita come un oggetto destinato ai collezionisti e agli appassionati della grande canzone italiana. L’edizione sarà infatti acquistabile soltanto in pre-order il 4 e il 5 marzo, online su Sony Music Store. Il progetto prevede la distribuzione di copie numerate, trasformando ogni esemplare del vinile in un pezzo unico. L’edizione prende forma in un disco con colorazione marble blu/lavanda e raccoglie due brani che rappresentano momenti emblematici della produzione dei due artisti. Il lato A del vinile propone 4 marzo 1943 di Lucio Dalla, mentre il lato B ospita I giardini di marzo di Lucio Battisti. L’accostamento dei due brani intende sottolineare la forza e l’eredità musicale di due cantautori che hanno segnato profondamente la storia della musica pop italiana. Approfondimento Lucio Dalla, nasce il profilo ufficiale su TikTok