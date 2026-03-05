L'alba di Lucio, online il vinile numerato di Battisti e Dalla

L'alba di Lucio, online per poche ore il vinile in copie numerate di Battisti e DallaMusica
Un vinile da collezione che unisce idealmente due delle figure più influenti della musica italiana: è L’alba di Lucio, progetto discografico che celebra Lucio Dalla e Lucio Battisti, nati a poche ore di distanza nel marzo del 1943.
L’iniziativa rende omaggio a due artisti destinati a lasciare un’impronta indelebile nel panorama musicale del Paese. Il disco, disponibile in un’edizione limitata e acquistabile soltanto per un breve periodo (in pre-order mercoledì 4 marzo e giovedì 5 marzo 2026, e unicamente online su Sony Music Store), rappresenta un tributo alla coincidenza quasi simbolica che vide nascere due protagonisti assoluti della canzone d’autore italiana. Si tratta, idealmente, di un incontro simbolico tra due giganti delle sette note tricolori.
Il vinile, in formato 12 pollici a 45 giri, sarà reperibile esclusivamente per quarantotto ore attraverso Sony Music Store. L’uscita coincide con le date del 4 e 5 marzo, gli stessi giorni in cui, rispettivamente nel 1943, vennero alla luce Lucio Dalla e Lucio Battisti. L’intento dell’operazione discografica è proprio quello di evocare quelle ore in cui due futuri protagonisti della musica italiana iniziarono il loro percorso umano e artistico.
Un’edizione limitata disponibile per sole 48 ore
La pubblicazione di L’alba di Lucio è concepita come un oggetto destinato ai collezionisti e agli appassionati della grande canzone italiana. L’edizione sarà infatti acquistabile soltanto in pre-order il 4 e il 5 marzo, online su Sony Music Store. Il progetto prevede la distribuzione di copie numerate, trasformando ogni esemplare del vinile in un pezzo unico.
L’edizione prende forma in un disco con colorazione marble blu/lavanda e raccoglie due brani che rappresentano momenti emblematici della produzione dei due artisti. Il lato A del vinile propone 4 marzo 1943 di Lucio Dalla, mentre il lato B ospita I giardini di marzo di Lucio Battisti. L’accostamento dei due brani intende sottolineare la forza e l’eredità musicale di due cantautori che hanno segnato profondamente la storia della musica pop italiana.
Il contributo di Vincenzo Mollica
L’identità visiva dell’edizione è affidata all’illustratore Matteo Berton, autore della copertina che accompagna il disco. A completare l’aspetto grafico del progetto intervengono anche le buste interne personalizzate, pensate per raccontare visivamente l’incontro ideale tra i due Lucio, Dalla e Battisti. L’insieme degli elementi grafici costruisce così una narrazione simbolica in cui canzoni, epoche e sensibilità artistiche si intrecciano in un dialogo immaginario.
A rendere ancora più significativo il progetto interviene anche il contributo di Vincenzo Mollica, autore di un testo inedito che accompagna l’edizione. Il giornalista e critico dedica le sue parole a “quella notte magica” in cui nacquero, a poche ore di distanza l’uno dall’altro, due figure destinate a diventare “geni assoluti della nostra musica”. Il risultato è un oggetto editoriale e discografico che celebra non soltanto due canzoni simbolo, ma anche l’irripetibile coincidenza che vide nascere due protagonisti eterni della canzone italiana.
