Aldo Cazzullo contro la canzone di Sal Da Vinci: le reazioni social

Il giornalista e scrttore ha definito "Per sempre sì" un brano adatto a "un matrimonio della camorra" o simile alle parodie di Checco Zalone

La vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026 con Per sempre sì continua a far discutere. A riaccendere il dibattito è stato il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo, vicedirettore del Corriere della Sera, che nella sua rubrica di posta con i lettori ha espresso un giudizio molto critico sul brano vincitore.

Le parole di Cazzullo

La polemica nasce dalla risposta del giornalista a un lettore che gli chiedeva chiarimenti sul suo giudizio negativo sulla canzone. Nel suo intervento, Cazzullo ha citato Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno come esempio di brano popolare capace di rappresentare un momento storico del Paese, sottolineando come, a suo parere, la canzone vincitrice dell’edizione 2026 non possieda lo stesso valore simbolico.

Nel passaggio più discusso del suo intervento, il giornalista ha utilizzato un paragone che ha suscitato diverse reazioni, accostando Per sempre sì alla possibile colonna sonora di un matrimonio della camorra o, in alternativa, a brani parodistici nello stile di Checco Zalone. Cazzullo ha precisato di non avere nulla contro l’artista, estendendo invece la sua riflessione a una considerazione più ampia sull’attuale panorama culturale e musicale italiano.

Nel suo commento ha inoltre citato altri artisti del sud d'Italia presenti al festival, come Samurai Jay e Serena Brancale, indicando le loro proposte come musicalmente più interessanti.

La reazione dei social e di Napoli

Le parole di Cazzullo hanno generato un ampio dibattito sui social network. Molti utenti hanno difeso Sal Da Vinci, sottolineando il grande successo popolare della canzone e la sua diffusione radiofonica.

Il riferimento alla camorra è stato il punto che ha suscitato le reazioni più forti. Alcuni utenti hanno interpretato l’accostamento come uno stereotipo nei confronti del Sud Italia, mentre altri hanno difeso il diritto del giornalista a esprimere una valutazione critica sul brano.

Tra le risposte più commentate c’è quella dello scrittore Maurizio De Giovanni, che sui social ha ironicamente chiesto a quanti matrimoni di camorristi il giornalista avesse partecipato per poter fare un simile paragone.

Tra le voci più autorevoli in risposta a Cazzullo c'è quella dello scrittore Maurizio De Giovanni, che ha posto una domanda semplice ma tagliente: a quanti matrimoni di camorristi avrebbe partecipato il giornalista, per poter descrivere con tale sicurezza le loro colonne sonore?