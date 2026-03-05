La notte della proclamazione del vincitore è finalmente giunta: giovedì 5 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sapremo chi, tra i 4 finalisti Carlotta, Dounia, Matteo Rinaldi e Teo, sarà incoronato quindicesimo MasterChef italiano. Le anticipazioni della finalissima

MasterChef Italia si appresta a portare in scena l’ultimo atto di uno straordinario percorso: giovedì 5 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW è la notte della proclamazione del vincitore . Si realizzerà così il sogno di uno tra Carlotta , Dounia , Matteo Rinaldi e Teo , i quattro aspiranti MasterChef arrivati alla serata decisiva: i giudici Bruno Barbieri , Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli decreteranno chi, tra loro, sarà il cuoco amatoriale che diventerà il quindicesimo MasterChef italiano.

La sfida finale tra i fantastici 4



Settimana dopo settimana e prova dopo prova, i quattro arrivati fino all’ultimo capitolo del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy hanno dimostrato di essere i migliori nella tecnica e nella creatività. I “fantastici 4” che affronteranno le ultime prove di questa stagione, sognando di arrivare alla sfida più agognata, la realizzazione del proprio menù completo, sono:



Carlotta, grintosa e determinatissima 25enne della provincia di Biella, attualmente disoccupata ma con il sogno di far diventare la sua passione per la cucina un vero e proprio lavoro; durante il percorso si è distinta in particolare nelle Mystery Box, vincendone ben quattro – due delle quali le sono valse una Golden Pin e una Green Pin – e finendo una volta tra i migliori, e ha superato tre Pressure Test;



Dounia, 28enne di origini marocchine che vive a Bassano del Grappa, lavora come OSS e ha riscoperto l’amore per i fornelli dopo un periodo complicato, che in Masterclass ha sempre lavorato “a testa bassa” realizzando piatti capaci di sorprendere se stessa oltre che i giudici; grazie alle sue cucinate ha conquistato ben 2 Golden Pin e 1 Green Pin, e in particolare due di queste – una Golden e una Green – le ha ottenute con un solo piatto, la Green Mystery Box in cui tempi e tecniche erano dettati, all’insaputa dei cuochi in gara, dalla chef Chiara Pavan;



Matteo Rinaldi, graphic designer di 28 anni di Boltiere, in provincia di Bergamo, che nel corso delle prove ai fornelli – durante le quali ha lasciato il segno con i suoi mille aneddoti curiosi – ha raccontato il suo sogno di aprire una bakery in stile francese; non a caso, si è aggiudicato la vittoria nell’“Invention Test overnight” dedicato alla panificazione e in quello “work in progress” con la cucinata a sei mani dei giudici, oltre a essere entrato per tre volte tra i migliori delle Mystery Box e ad aver superato indenne per ben 6 volte i Pressure Test;



Matteo C. ma per tutti, in Masterclass, solo Teo, studente 23enne di International Marketing, nato e cresciuto a Molgora, in provincia di Lecco, che aspira a diventare private chef e a porre la cucina al centro del suo mondo lavorativo, e che ha deciso di partecipare a MasterChef Italia nonostante la contrarietà dei genitori; si è puntato al petto ben due Golden Pin grazie alle vittorie nelle Mystery Box dedicate alla cottura in crosta d’argilla e alle cucurbitacee, ha superato tre Skill Test sempre al primo step e ha resistito a ben 6 Pressure Test.