MasterChef, stasera la finale con Carlotta, Dounia, Matteo Rinaldi e Teo. Le anticipazioni
La notte della proclamazione del vincitore è finalmente giunta: giovedì 5 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sapremo chi, tra i 4 finalisti Carlotta, Dounia, Matteo Rinaldi e Teo, sarà incoronato quindicesimo MasterChef italiano. Le anticipazioni della finalissima
MasterChef Italia si appresta a portare in scena l’ultimo atto di uno straordinario percorso: giovedì 5 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW è la notte della proclamazione del vincitore. Si realizzerà così il sogno di uno tra Carlotta, Dounia, Matteo Rinaldi e Teo, i quattro aspiranti MasterChef arrivati alla serata decisiva: i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli decreteranno chi, tra loro, sarà il cuoco amatoriale che diventerà il quindicesimo MasterChef italiano.
La sfida finale tra i fantastici 4
Settimana dopo settimana e prova dopo prova, i quattro arrivati fino all’ultimo capitolo del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy hanno dimostrato di essere i migliori nella tecnica e nella creatività. I “fantastici 4” che affronteranno le ultime prove di questa stagione, sognando di arrivare alla sfida più agognata, la realizzazione del proprio menù completo, sono:
Carlotta, grintosa e determinatissima 25enne della provincia di Biella, attualmente disoccupata ma con il sogno di far diventare la sua passione per la cucina un vero e proprio lavoro; durante il percorso si è distinta in particolare nelle Mystery Box, vincendone ben quattro – due delle quali le sono valse una Golden Pin e una Green Pin – e finendo una volta tra i migliori, e ha superato tre Pressure Test;
Dounia, 28enne di origini marocchine che vive a Bassano del Grappa, lavora come OSS e ha riscoperto l’amore per i fornelli dopo un periodo complicato, che in Masterclass ha sempre lavorato “a testa bassa” realizzando piatti capaci di sorprendere se stessa oltre che i giudici; grazie alle sue cucinate ha conquistato ben 2 Golden Pin e 1 Green Pin, e in particolare due di queste – una Golden e una Green – le ha ottenute con un solo piatto, la Green Mystery Box in cui tempi e tecniche erano dettati, all’insaputa dei cuochi in gara, dalla chef Chiara Pavan;
Matteo Rinaldi, graphic designer di 28 anni di Boltiere, in provincia di Bergamo, che nel corso delle prove ai fornelli – durante le quali ha lasciato il segno con i suoi mille aneddoti curiosi – ha raccontato il suo sogno di aprire una bakery in stile francese; non a caso, si è aggiudicato la vittoria nell’“Invention Test overnight” dedicato alla panificazione e in quello “work in progress” con la cucinata a sei mani dei giudici, oltre a essere entrato per tre volte tra i migliori delle Mystery Box e ad aver superato indenne per ben 6 volte i Pressure Test;
Matteo C. ma per tutti, in Masterclass, solo Teo, studente 23enne di International Marketing, nato e cresciuto a Molgora, in provincia di Lecco, che aspira a diventare private chef e a porre la cucina al centro del suo mondo lavorativo, e che ha deciso di partecipare a MasterChef Italia nonostante la contrarietà dei genitori; si è puntato al petto ben due Golden Pin grazie alle vittorie nelle Mystery Box dedicate alla cottura in crosta d’argilla e alle cucurbitacee, ha superato tre Skill Test sempre al primo step e ha resistito a ben 6 Pressure Test.
Approfondimento
Aspettando la finale di MasterChef, lo speciale sui quattro finalisti
In alta montagna con lo chef Norbert Niederkofler
Il vincitore, oltre al titolo di quindicesimo MasterChef italiano, si aggiudicherà 100.000 euro in gettoni d’oro, la pubblicazione del proprio primo libro di ricette edito da Baldini+Castoldi e l’accesso a un prestigioso corso di alta formazione presso ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.
Per ottenere il pass per preparare il proprio menù, però, il percorso dei quattro finalisti sarà pieno di imprevisti e ai fornelli succederà davvero di tutto.
Nella serata finale i quattro andranno in alta montagna con lo chef Norbert Niederkofler, 3 stelle Michelin e 1 stella Verde all’Atelier Moessmer Norbert Niederkofler a Brunico, Bolzano. Troveranno, con lui, una Mystery Box complicatissima, dedicata a uno dei piatti che meglio rappresenta la filosofia culinaria “Cook the Mountain” dello chef tristellato: questa prova metterà in palio già la prima casacca da finalista, mentre gli altri avranno un’ultima occasione per conquistare il palato dei giudici e di chef Niederkofler e arrivare così alla prova più sognata, con l’Invention Test più decisivo della stagione.
Dopodiché arriverà il momento che tutti loro hanno sognato, la presentazione del menù ideato, realizzato e presentato in totale autonomia dopo mesi di studio e duro lavoro. I piatti saranno assaggiati in maniera scrupolosa e vagliati nel dettaglio dai giudici, che a fine pasto potranno riunirsi e arrivare a un nome che metta d’accordo tutti: chi tra Carlotta, Dounia, Matteo Rinaldi e Teo sarà il nuovo MasterChef italiano?
Approfondimento
MasterChef 15, tutti gli eliminati sino ad ora. FOTO
Anche quest’anno si rinnova l’impegno di tutto il mondo MasterChef Italia in tematiche di sostenibilità ambientale e sociale, promuovendo il consumo consapevole ed ecosostenibile, rispettando l’ambiente e non sprecando risorse alimentari. Dal 2013 MasterChef Italia collabora con Last Minute Market per recuperare le eccedenze rimaste inutilizzate durante la registrazione delle puntate a favore della Onlus “Opera Cardinal Ferrari” che gestisce una mensa per persone in difficoltà a Milano. Inoltre, Last Minute Market ha incluso il “progetto MasterChef Italia” come caso pilota per sperimentare il protocollo “Waste Free”, nato per attestare la volontà e l’impegno nel realizzare azioni di riduzione degli sprechi, con particolare attenzione al recupero e alla donazione delle eccedenze alimentari; inoltre, mira a contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU e del Green Deal europeo. L’attività di donazione messa in atto da MasterChef Italia rispetta i requisiti previsti dal protocollo. Da anni, inoltre, la produzione adotta in tutti i luoghi di lavoro un approccio plastic free ed eco-friendly, tutti i prodotti di consumo legati al cibo (piatti, bicchieri, posate, vassoi, tovaglioli) sono di natura compostabile ed ecosostenibile.
Perfezionando i processi di acquisto, di smaltimento e di recupero dei prodotti e implementando un sistema di gestione per gli sprechi alimentari, MasterChef Italia ha ottenuto, prima realtà al mondo, la certificazione “Food Waste Management System” da Bureau Veritas. Bureau Veritas, inoltre, ha certificato anche la corretta applicazione del protocollo “Green Audiovisual” che attesta la capacità nella gestione della sostenibilità ambientale, diminuendo i consumi e l’impatto ambientale, riducendo i trasporti, adottando un corretto smaltimento dei rifiuti e degli scarti generati.
Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Endemol Shine Italy ha portato a bordo dei nuovi episodi di MasterChef Italia: Volskwagen Veicoli Commerciali, Hotpoint – Ariston, Regina Asciugoni, Duchessa Lia, AIA S.p.A., Acqua Minerale San Benedetto, ACE, Mutti, Garofalo Pasta, Kozel, Olio Fiippo Berio, Eurovo, Rizzoli Emanuelli, Siggi, Pizzoli, GranTerre, Melinda, MD Supermercati, Cromaris, Bluenergy Group, Alce Nero, Ubena spezie, Zwilling Ballarini Italia, De’Longhi, Molino Spadoni, Mazzetti l'Originale, ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, Gottardo spa, Latteria Soligo, Riserva San Massimo.
RTL 102.5 è media partner del programma.
Si rinnova la partnership con la casa editrice Baldini+Castoldi che curerà e pubblicherà il libro di ricette del vincitore di MasterChef Italia.
MasterChef Italia è uno show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy.
Un programma scritto da Luca Busso con Laura Cristaldi, Daniele Baroni, Davide D’Addato, Emanuele Morelli, Annalisa Failla, Costanza Danelon, Gabriele Lampugnani, Claudia Colombo, e con Francesca Mazzantini, Francesca Valenti, Paola La Rosa, Maria Chiara Salvi, Stefania Soleto, con la consulenza di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli. Direttore della fotografia Flavio Toffoli. Scenografie Francesco Mari. La regia è di Umberto Spinazzola.
MasterChef è basato su un format creato da Franc Roddam in associazione con Ziji Productions. Executive Producer Franc Roddam e distribuito da Banijay Group.
Nel 2017 MasterChef è stato incoronato dal Guinness World Records come “Format TV culinario più di successo al mondo”: sono più di 700 le edizioni prodotte dal reboot nel 2005, in 70 versioni locali, con oltre 300 milioni di spettatori e più di 16.000 episodi in onda nel mondo fino ad oggi.
Tutti gli aggiornamenti su MasterChef Italia
Sito web ufficiale masterchef.sky.it | Hashtag #MasterChefIt
X twitter.com/MasterChef_It | twitter.com/SkyItalia | twitter.com/nowtv_it
Facebook facebook.com/MasterChefItalia | facebook.com/skyitalia | facebook.com/NOWTVIt
Instagram instagram.com/masterchef_it | instagram.com/skyitalia | instagram.com/nowtvit/
TikTok https://www.tiktok.com/@masterchef_it | tiktok.com/@skyitalia | tiktok.com/@nowit
YouTube https://www.youtube.com/@masterchefitalia | youtube.com/@skyitalia | youtube.com/@NOWit
Approfondimento
MasterChef, semifinale con ascolti record (i più alti della stagione)
MasterChef 15, chi sono i finalisti. FOTO
Per i sei aspiranti chef, ultima Green Mystery Box con Chef Pavan. Dounia ha vinto la Green Pin. Nell'Invention Test sugli ingredienti più estremi, eliminato Alessandro. Carlotta, Dounia, Niccolò e Teo hanno affrontato l'Esterna al ristorante tristellato Casa Perbellini 12 Apostoli con Chef Giancarlo Perbellini. Balconata per Dounia, mentre i tre aspiranti chef rimasti si sono sfidati nel Pressure Test insieme a Matteo Rinaldi. Niccolò ha lasciato la Masterclass. Finalisti Carlotta, Dounia, Matteo C. e Matteo R.