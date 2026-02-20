MasterChef, semifinale con ascolti record (i più alti della stagione)

Undicesima serata dello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy carichissima di emozione e tensione ma anche premiata da ascolti record: ieri (su Sky Uno, Sky Uno + e on demand) Total Audience di 913mila spettatori medi con il 4,3% di share, in crescita del +3% rispetto ai due episodi della scorsa settimana e del +3% anche rispetto agli omologhi episodi della scorsa stagione. Si tratta del miglior risultato di stagione nonché del risultato più alto delle ultime cinque stagioni

Carlotta , Dounia , Matteo R. e Teo : il nuovo MasterChef italiano è uno di loro. Il penultimo appuntamento di questa stagione di MasterChef Italia è stato carico di emozione per i sei aspiranti chef rimasti in gara, tra i quali i giudici Bruno Barbieri , Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno potuto decretare i quattro finalisti che giovedì 5 marzo – in esclusiva su Sky e in streaming su NOW - si contenderanno il titolo . Non ci saranno quindi Alessandro, odontoiatra di 44 anni di Genova, e Niccolò, controllista 35enne di Massa, gli eliminati di ieri, che hanno abbandonato il sogno ad un passo dal traguardo.

Il miglior risultato di stagione e risultato più alto delle ultime cinque stagioni

Undicesima serata dello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy carichissima di emozione e tensione ma anche premiata da ascolti record: ieri (su Sky Uno, Sky Uno + e on demand) Total Audience di 913mila spettatori medi con il 4,3% di share, in crescita del +3% rispetto ai due episodi della scorsa settimana e del +3% anche rispetto agli omologhi episodi della scorsa stagione. Si tratta del miglior risultato di stagione nonché del risultato più alto delle ultime cinque stagioni considerando solo i penultimi appuntamenti dell’anno. In particolare, ieri sera il primo episodio ha raggiunto 986mila spettatori e il 3,9% di share, con 1.247.000 contatti tv; il secondo ha totalizzato 841mila spettatori medi e il 4,9% di share, con 1.123.000 contatti tv.

Sempre benissimo anche i dati, in Total Audience, nei sette giorni: gli episodi della settimana scorsa arrivano a 2.116.000 spettatori medi (2.118.000 per l’episodio 19 e 2.114.000 per l’episodio 20), in crescita del +2% rispetto ai due episodi precedenti.

Sui social il dominio del cooking show è inarrestabile: anche questa settimana – grazie alle 164mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e alle 210mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7 – MasterChef Italia è stato lo show più commentato dell’intera giornata televisiva di ieri (fonte: Talkwalker).