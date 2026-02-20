MasterChef, semifinale con ascolti record (i più alti della stagione)

Offerte Sky
MasterChef, lo speciale di Sky TG24
Carlotta, Dounia, Matteo R. e Teo: il nuovo MasterChef italiano è uno di loro. Il penultimo appuntamento di questa stagione di MasterChef Italia è stato carico di emozione per i sei aspiranti chef rimasti in gara, tra i quali i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno potuto decretare i quattro finalisti che giovedì 5 marzo – in esclusiva su Skyin streaming su NOW - si contenderanno il titolo. Non ci saranno quindi Alessandro, odontoiatra di 44 anni di Genova, e Niccolò, controllista 35enne di Massa, gli eliminati di ieri, che hanno abbandonato il sogno ad un passo dal traguardo.

Il miglior risultato di stagione e risultato più alto delle ultime cinque stagioni

Undicesima serata dello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy carichissima di emozione e tensione ma anche premiata da ascolti record: ieri (su Sky Uno, Sky Uno + e on demand) Total Audience di 913mila spettatori medi con il 4,3% di share, in crescita del +3% rispetto ai due episodi della scorsa settimana e del +3% anche rispetto agli omologhi episodi della scorsa stagione. Si tratta del miglior risultato di stagione nonché del risultato più alto delle ultime cinque stagioni considerando solo i penultimi appuntamenti dell’anno. In particolare, ieri sera il primo episodio ha raggiunto 986mila spettatori e il 3,9% di share, con 1.247.000 contatti tv; il secondo ha totalizzato 841mila spettatori medi e il 4,9% di share, con 1.123.000 contatti tv.

 

Sempre benissimo anche i dati, in Total Audience, nei sette giorni: gli episodi della settimana scorsa arrivano a 2.116.000 spettatori medi (2.118.000 per l’episodio 19 e 2.114.000 per l’episodio 20), in crescita del +2% rispetto ai due episodi precedenti.

Sui social il dominio del cooking show è inarrestabile: anche questa settimana – grazie alle 164mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e alle 210mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7 – MasterChef Italia è stato lo show più commentato dell’intera giornata televisiva di ieri (fonte: Talkwalker).

MasterChef 15, tutti gli eliminati sino ad ora. FOTO

MasterChef Italia: 4 storie per la finale

I 4 migliori aspiranti chef dell’anno: Carlotta, Dounia, Matteo R. e Teo si giocheranno la vittoria di questa edizione. Per arrivare pronti all’appuntamento più importante, giovedì 26 febbraio su Sky e NOW arriva MasterChef Italia: 4 storie per la finale, una serata speciale che racconterà le loro storie e i loro percorsi dentro e fuori il cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy.

 

Una settimana dopo, giovedì 5 marzo alle 21.15, ai giudici toccheranno poi le decisioni più importanti: chi accederà alla finalissima di questa stagione? E chi sarà il nuovo MasterChef italiano?

MasterChef 15, chi sono i finalisti. FOTO

Per i sei aspiranti chef, ultima Green Mystery Box con Chef Pavan. Dounia ha vinto la Green Pin. Nell'Invention Test sugli ingredienti più estremi, eliminato Alessandro. Carlotta, Dounia, Niccolò e Teo hanno affrontato l'Esterna al ristorante tristellato Casa Perbellini 12 Apostoli con Chef Giancarlo Perbellini. Balconata per Dounia, mentre i tre aspiranti chef rimasti si sono sfidati nel Pressure Test insieme a Matteo Rinaldi. Niccolò ha lasciato la Masterclass. Finalisti Carlotta, Dounia, Matteo C. e Matteo R.

