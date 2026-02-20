MasterChef, semifinale con ascolti record (i più alti della stagione)

Undicesima serata dello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy carichissima di emozione e tensione ma anche premiata da ascolti record: ieri (su Sky Uno, Sky Uno + e on demand) Total Audience di 913mila spettatori medi con il 4,3% di share, in crescita del +3% rispetto ai due episodi della scorsa settimana e del +3% anche rispetto agli omologhi episodi della scorsa stagione. Si tratta del miglior risultato di stagione nonché del risultato più alto delle ultime cinque stagioni
Carlotta, Dounia, Matteo R. e Teo: il nuovo MasterChef italiano è uno di loro. Il penultimo appuntamento di questa stagione di MasterChef Italia è stato carico di emozione per i sei aspiranti chef rimasti in gara, tra i quali i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno potuto decretare i quattro finalisti che giovedì 5 marzo – in esclusiva su Sky e in streaming su NOW - si contenderanno il titolo. Non ci saranno quindi Alessandro, odontoiatra di 44 anni di Genova, e Niccolò, controllista 35enne di Massa, gli eliminati di ieri, che hanno abbandonato il sogno ad un passo dal traguardo.
Undicesima serata dello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy carichissima di emozione e tensione ma anche premiata da ascolti record: ieri (su Sky Uno, Sky Uno + e on demand) Total Audience di 913mila spettatori medi con il 4,3% di share, in crescita del +3% rispetto ai due episodi della scorsa settimana e del +3% anche rispetto agli omologhi episodi della scorsa stagione. Si tratta del miglior risultato di stagione nonché del risultato più alto delle ultime cinque stagioni considerando solo i penultimi appuntamenti dell’anno. In particolare, ieri sera il primo episodio ha raggiunto 986mila spettatori e il 3,9% di share, con 1.247.000 contatti tv; il secondo ha totalizzato 841mila spettatori medi e il 4,9% di share, con 1.123.000 contatti tv.
Sempre benissimo anche i dati, in Total Audience, nei sette giorni: gli episodi della settimana scorsa arrivano a 2.116.000 spettatori medi (2.118.000 per l’episodio 19 e 2.114.000 per l’episodio 20), in crescita del +2% rispetto ai due episodi precedenti.
Sui social il dominio del cooking show è inarrestabile: anche questa settimana – grazie alle 164mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e alle 210mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7 – MasterChef Italia è stato lo show più commentato dell’intera giornata televisiva di ieri (fonte: Talkwalker).
MasterChef Italia: 4 storie per la finale
I 4 migliori aspiranti chef dell’anno: Carlotta, Dounia, Matteo R. e Teo si giocheranno la vittoria di questa edizione. Per arrivare pronti all’appuntamento più importante, giovedì 26 febbraio su Sky e NOW arriva MasterChef Italia: 4 storie per la finale, una serata speciale che racconterà le loro storie e i loro percorsi dentro e fuori il cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy.
Una settimana dopo, giovedì 5 marzo alle 21.15, ai giudici toccheranno poi le decisioni più importanti: chi accederà alla finalissima di questa stagione? E chi sarà il nuovo MasterChef italiano?
Per i sei aspiranti chef, ultima Green Mystery Box con Chef Pavan. Dounia ha vinto la Green Pin. Nell'Invention Test sugli ingredienti più estremi, eliminato Alessandro. Carlotta, Dounia, Niccolò e Teo hanno affrontato l'Esterna al ristorante tristellato Casa Perbellini 12 Apostoli con Chef Giancarlo Perbellini. Balconata per Dounia, mentre i tre aspiranti chef rimasti si sono sfidati nel Pressure Test insieme a Matteo Rinaldi. Niccolò ha lasciato la Masterclass. Finalisti Carlotta, Dounia, Matteo C. e Matteo R.