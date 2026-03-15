Natalie Portman nuova global ambassador di Tiffany & Co.

L'attrice, produttrice e regista premio Oscar, è stata nominata nuova global house ambassador di Tiffany & Co. L'annuncio segna l'avvio di una fase narrativa che punta a celebrare la tradizione della maison nata nel 1837. La campagna ufficiale, firmata dal fotografo Gordon von Steiner, è stata realizzata presso "The Landmark", il flagship store sulla Fifth Avenue a New York, dove l'attrice indossa le collezioni HardWear, Knot, Sixteen Stone e T by Tiffany
La maison di alta gioielleria ha ufficializzato l'ingresso di Natalie Portman nella propria famiglia di ambassador. Anthony Ledru, President & Chief Executive Officer di Tiffany & Co., ha motivato la scelta sottolineando come la raffinatezza e l'intelligenza dell'attrice rispecchino i valori del brand. L'obiettivo della collaborazione è delineare il futuro del lusso attraverso una narrazione definita "potente e significativa", mantenendo Portman come figura centrale della donna Tiffany contemporanea.
La campagna e le collezioni
Le immagini della campagna ritraggono Natalie Portman all'interno dello storico flagship store "The Landmark" sulla Fifth Avenue. Sotto la direzione del fotografo Gordon von Steiner, l'attrice indossa i pezzi iconici delle linee HardWear by Tiffany, Knot by Tiffany, Sixteen Stone by Tiffany e T by Tiffany. Portman ha espresso entusiasmo per l'incarico, citando il patrimonio storico della maison e l'eccellenza del savoir-faire creativo come elementi chiave del suo nuovo ruolo.
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Nata il 9 giugno del 1981, l'attrice, a 40 anni, ha collezionato un Oscar e due Golden Globe. Dopo il debutto al cinema, a soli 13 anni, nel capolavoro di Luc Besson, Léon, ha recitato nelle pellicole di registi importanti come Woody Allen, Terrence Malick e Darren Aronofsky