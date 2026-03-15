Natalie Portman nuova global ambassador di Tiffany & Co.

L'attrice, produttrice e regista premio Oscar, è stata nominata nuova global house ambassador di Tiffany & Co. L'annuncio segna l'avvio di una fase narrativa che punta a celebrare la tradizione della maison nata nel 1837. La campagna ufficiale, firmata dal fotografo Gordon von Steiner, è stata realizzata presso "The Landmark", il flagship store sulla Fifth Avenue a New York, dove l'attrice indossa le collezioni HardWear, Knot, Sixteen Stone e T by Tiffany

La maison di alta gioielleria ha ufficializzato l'ingresso di Natalie Portman nella propria famiglia di ambassador. Anthony Ledru, President & Chief Executive Officer di Tiffany & Co., ha motivato la scelta sottolineando come la raffinatezza e l'intelligenza dell'attrice rispecchino i valori del brand. L'obiettivo della collaborazione è delineare il futuro del lusso attraverso una narrazione definita "potente e significativa", mantenendo Portman come figura centrale della donna Tiffany contemporanea.