Dopo Léon, lavora con registi come Woody Allen, Micheal Mann e Tim Burton. Molto attenta alla scelta delle parti, rifiuta film come Lolita e Romeo+Giulietta perché li ritiene con scene troppo forti e non adatte per la sua età. Nel 1999 interpreta Ann August in La mia adorabile nemica di Wayne Wang. Il regista le chiese di girare una scena di sesso e lei minacciò di andarsene. Intervenne Susan Sarandon che fece cambiare idea al regista minacciando anche lei di lasciare il set

Lady in the lake, la serie con Natalie Portman e lupita Nyong'o