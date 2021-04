I giorni dell’abbandono, Natalie Portman nel film tratto dal libro di Elena Ferrante

L'attrice premio Oscar interpreterà il ruolo principale in “The Days of Abandonment” (I giorni dell’abbandono), film HBO, basato sul romanzo della scrittrice italiana

approfondimento

Il premio Oscar ,Natalie Portman interpreterà il ruolo principale nel fim HBO “The Days of Abandonment” (I giorni dell’abbandono), basato sul romanzo di Elena Ferrante. La vincitrice del Sundance Award, Maggie Betts adatterà il romanzo e dirigerà il film, che attualmente è in pre-produzione. La pellicola è incentrata sul personaggio di Tess (interpretato dalla stessa Portman), una donna che ha abbandonato i propri sogni per una vita familiare stabile ed è a sua volta abbandonata dal marito, gettando il suo mondo fuori dal suo asse. Dallo stesso testo della Ferrante nel 2005 fu tratto un film con la regia di Roberto Faenza con Margherita Buy e Luca Zingaretti.