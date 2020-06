1/18 ©Getty

Natalie Portman è nota per il suo talento cinematografico, ma anche per l'eleganza naturale. Due talenti che hanno spinto Dior nel 2011 a sceglierla come testimonial. Il 9 giugno l'attrice di origini israeliane compie 39 anni. Eco i look che l'hanno resa famosa e amata in tutto il mondo

